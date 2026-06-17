Trámites online y menos papeles: enterate de los nuevos beneficios de la modernización digital

Este jueves 18 de junio se llevarán a cabo dos encuentros en el salón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ubicado en Pellegrini 772 de la ciudad de Esquel. Las actividades, impulsadas por el Ministerio de Gobierno a través de la Inspección General de Justicia, buscan acercar soluciones administrativas y tecnológicas tanto al sector emprendedor como a las organizaciones intermedias de la cordillera.

La primera convocatoria será a las 11 horas y abordará el funcionamiento de SAS Online, un nuevo sistema que busca agilizar la creación de empresas. "Desde que asumimos, en diciembre del 2023, comenzamos con un proceso de digitalización. La provincia del Chubut estaba muy atrasada en este sentido, no tenía digitalizados los expedientes y tampoco permitía hacer trámites de manera virtual", contextualizó Eraso Parodi sobre la situación administrativa provincial.

El funcionario remarcó el impacto económico que persigue esta actualización digital para facilitar la inversión local. "Este sistema que finalmente pusimos en funcionamiento hace algo más de un mes, permite constituir una SAS, que es el tipo de sociedad que más se utiliza actualmente, sobre todo por emprendedores, por pequeñas y medianas empresas, en 72 horas y de forma 100% online", precisó el titular de la cartera de Gobierno. Asimismo, aclaró que se trata de una instancia abierta, libre y gratuita que no requiere inscripción previa, pensada principalmente para contadores, abogados y gestores de la zona.

Con respecto a los objetivos de fondo de la digitalización estatal, el Ministro enfatizó la necesidad de desburocratizar los procesos cotidianos. "Lo que buscamos con estas cosas es facilitarle la vida al ciudadano, que el Estado no sea un obstáculo, una barrera, y ahorrar tiempo y dinero, esas son las premisas, lograr mayor eficiencia en los trámites", subrayó Eraso Parodi, manifestando además el orgullo de que las plataformas hayan sido desarrolladas con recursos humanos propios de la provincia y egresados de la universidad pública.

Por la tarde, a partir de las 14 horas en las mismas instalaciones de Pellegrini 772, se realizará la segunda reunión informativa, enfocada de manera exclusiva en las asociaciones civiles y fundaciones de la región. El eje principal será una nueva resolución conjunta con la Agencia de Recaudación que genera un fuerte alivio administrativo para las entidades con menores recursos.

"Logramos firmar esta resolución conjunta, y esto nos permite establecer una categoría de asociaciones civiles que son aquellas que tienen ingresos anuales equivalentes a la categoría D del monotributo. Esas asociaciones que son la mayoría en la provincia y las más chicas sobre todo, clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos de localidades chicas, centros de jubilados, quedan eximidos de tener que presentar los balances", puntualizó el Ministro. Al respecto, agregó que la confección de estos documentos tradicionales "era una tarea que implicaba un desembolso económico muy importante para estas asociaciones que manejan recursos muchas veces escasos".

A partir de esta medida, las organizaciones comprendidas solo deberán presentar una certificación contable simplificada de ingresos y egresos, quedando además exentas del pago del impuesto a las ganancias. Junto con este beneficio, se abrirá un plan de facilidades para que aquellas instituciones que tengan documentación pendiente puedan ponerse al día con sus obligaciones regulatorias.

"A nosotros nos sirve como Estado provincial que el 100% de las asociaciones que tenemos en la provincia estén regulares, estén con los papeles al día", explicó el funcionario, al tiempo que comparó la regularización administrativa con la importancia de contar con la documentación personal. "Para una asociación civil, sobre todo para una asociación civil chica, estar al día con la IGJ es como para una persona tener el documento actualizado, el DNI. Si las asociaciones no están con los papeles al día ante la IGJ, no pueden acceder a financiamiento, no pueden recibir subsidios, se le dificultan un montón de otras cuestiones", concluyó Eraso Parodi, invitando a los directivos y representantes a sumarse a las jornadas formativas.

EBW