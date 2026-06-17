Invitan a inscribirse a la Liga Municipal de Fútbol Infantil: "Para que los mas chiquititos tengan sus primeros partidos"

Llega la cuarta edición de la Copa Municipal de Fútbol Infantil, y los directores de distintos clubes locales realizaron la invitación desde el Residencia Deportiva.



“Es una de las propuestas más grandes y ambiciosas que tiene la Secretaría de Deportes en cuanto al deporte social”, explicó el subsecretario del área, Hernán Maciel: “El año pasado pudimos tener la presencia de más de 80 equipos, se jugaron más de 256 partidos, 1.350 chicos y chicas jugando en todos los playones de la ciudad, en los SUM de las escuelas, en el gimnasio municipal, en el estadio municipal”



La invitación es también a que se sumen en el acompañamiento pedagógico y deportivo en sus playones al momento de entrenar, explicó Maciel, abriendo las inscripciones: “La idea es comenzar la liga en las vacaciones de invierno, donde los chicos están libres de actividades, poder arrancar en la mitad de las vacaciones”.



Desde el club Cebollitas, Juan Luaiza contó su trabajo en distintas categorías: “tenemos categoría 17, 18, 19, 20 y la que se está formando ahí es mixto entre categoría 2012, 13 y 14 años”.



“Yiya” Mera del Club Independiente Deportivo Esquel puso en valor estos encuentros “como parte de entrenamiento y para que los más chiquititos tengan sus primeros partidos, ya que a veces es difícil en esas categorías que tengan competencia en cancha grande”.



La Liga Municipal de Fútbol es una actividad totalmente gratuita, detalló Maciel, brindada por el municipio de la ciudad: “en cuanto a que cubren los arbitrajes, los escenarios deportivos, las inscripciones”.



La invitación también es para nuevos clubes y selecciones vecinas: “Cualquier dirigente barrial que quiera armar un equipo en cualquiera de los barrios, se puede acercar a la Secretaría. El año pasado vinieron equipos de Río Pico, de Corcovado, de Gualjaina, que además de poder participar en la Liga muchos de ellos pudieron andar en La Trochita por primera vez en su vida”.



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