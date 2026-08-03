Tragedia en El Bolsón: Un hombre y su perro murieron atrapados durante un incendio

Un hombre murió este domingo por la noche como consecuencia de un incendio que consumió por completo una vivienda en el barrio Los Milagros, en El Bolsón. El hecho ocurrió en la zona de la toma de Díaz, por la subida de Seguel, donde trabajaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios tras recibir llamados que advertían sobre un foco ígneo y la posible afectación de una segunda vivienda.

Hallaron a las víctimas dentro de la casa

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de El Bolsón, minutos antes de las 22 hs el SPLIF recibió varios llamados alertando por un incendio de vivienda. Al mismo tiempo, el 911 también notificó la situación, indicando inicialmente que podría haber una segunda casa alcanzada por las llamas.

Ante esa información se despacharon dos móviles, uno desde el cuartel central y otro desde el destacamento. Minutos después se sumó una tercera unidad para reforzar las tareas en el lugar.

Cuando la primera dotación llegó, la vivienda ya estaba completamente envuelta en llamas. En ese momento, vecinos señalaron que aparentemente había una persona en el interior. Poco después, los bomberos confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre dentro de la vivienda. También encontraron muerto al perro que se encontraba en la casa.

La vivienda quedó destruida

La construcción, de madera y de aproximadamente 5x4 metros, sufrió daños totales como consecuencia del incendio.

Finalmente, se confirmó que el fuego afectó únicamente esa vivienda y no se propagó a otras construcciones cercanas, pese a las primeras advertencias recibidas durante la emergencia.

Investigan cómo comenzó el incendio

Por el momento no se conocen las causas que originaron el fuego. En el lugar quedó trabajando personal de Criminalística, que lleva adelante las pericias para establecer cómo se inició el incendio.

O.P.