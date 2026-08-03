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Lunes 03 de Agosto de 2026
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03 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Invitan a conocer la historia del huemul en una charla abierta

El Parque Nacional Lago Puelo realizará una actividad especial por el Día Internacional del Huemul. La propuesta abordará la historia, la biología y los desafíos para proteger a una de las especies más emblemáticas de la cordillera.
Por Redacción Red43

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En el marco del Día Internacional del Huemul, el Parque Nacional Lago Puelo invita a participar de una charla abierta al público dedicada a uno de los animales más representativos y amenazados de la Patagonia.

 

La actividad se realizará el miércoles 12 de agosto, a las 17, en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo, y estará a cargo del guardaparque Mauricio Berardi.

 

Recorrido por la historia y la conservación del huemul

Bajo el título "El fantasma de los Andes. Huemul, nuestro ciervo andino", la charla ofrecerá un recorrido por la biología de la especie, su historia, el estado actual de conservación y las distintas acciones que se llevan adelante para protegerla.

 

 

La propuesta es organizada de manera conjunta entre el Parque Nacional Lago Puelo y la Dirección de Fauna y Flora Silvestre de la Provincia del Chubut.

 

Especie en peligro de extinción

El huemul es uno de los ciervos nativos de la cordillera andina y está catalogado como una especie en peligro de extinción.

 

Su presencia es cada vez más escasa, por lo que las tareas de conservación y la difusión de su importancia cumplen un papel fundamental.

 

 

O.P.

 

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