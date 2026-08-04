Esquel: El Quirófano Móvil superó las 90 castraciones en el barrio Badén y continúa su recorrido

La Municipalidad de Esquel continúa desarrollando el programa de castraciones gratuitas en distintos sectores de la ciudad y durante esta semana el quirófano móvil se encuentra trabajando en el barrio Cañadón de Bórquez.

Patricia Giacobone, coordinadora de Fauna Urbana municipal, informó que las jornadas se realizan de lunes a viernes desde las 8 de la mañana e invitó a los vecinos de la zona y de otros barrios a acercarse con sus animales de compañía.

“Invitamos a todos los vecinos que quieran asistir a que vengan con su animalito en ayunas. No hace falta llamar al teléfono del quirófano, solamente concurrir directamente”, señaló.

Desde el área recordaron que las mascotas deben permanecer en ayunas, aunque sí pueden tomar agua, y recomendaron llevar una manta para cubrirlas luego de la intervención.

Giacobone destacó además la importante participación registrada en los operativos anteriores. La semana pasada el quirófano trabajó en la sede vecinal del barrio Badén I, donde se realizaron 98 castraciones en cuatro días, ya que uno de los días fue feriado. Según explicó, el horario de atención influye en la concurrencia, y las jornadas vespertinas suelen convocar a una mayor cantidad de vecinos.

Previamente, el equipo había trabajado en la sede vecinal del barrio Matadero, donde se concretaron 73 castraciones.

“Son resultados muy positivos. Felizmente hay mucha actividad y venimos trabajando bien”, expresó Giacobone, quien valoró el compromiso de los vecinos con el cuidado responsable de sus mascotas.

El programa municipal continuará recorriendo distintos barrios de la ciudad con el objetivo de promover la tenencia responsable y el control poblacional de perros y gatos.

R.G