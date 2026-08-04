La UNPSJB busca llenar de alegría el Día de las Infancias con una campaña solidaria

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) puso en marcha una colecta de juguetes por el Día de las Infancias, con el objetivo de acompañar a la comunidad y acercar un gesto solidario a niños y niñas de distintos sectores.

La propuesta es impulsada por integrantes de la universidad, alumnos referentes, delegados académicos y representantes estudiantiles. Durante la presentación, desde la institución destacaron el compromiso de quienes participan en esta nueva acción solidaria.

“Nos encontramos reunidos hoy para comentarles un poco esta idea que tuvimos de acompañar un poco a la sociedad en estas épocas y sobre todo para esta fecha que se viene, el Día de las Infancias”, expresó María de las Nieves González.

En ese sentido, señaló que la iniciativa surge como una forma de devolver parte del acompañamiento recibido por la comunidad: “Es muy lindo hoy estar acompañado de alumnas, alumnos, acá de mi colega, para poder llevar esta nueva acción que sale desde la universidad para justamente devolver un poquito de lo que recibimos de la sociedad para la sociedad”.

La colecta recibirá juguetes nuevos o usados en buen estado hasta el miércoles 12 de agosto. Las donaciones podrán acercarse a la delegación de la Universidad en el horario de 7:00 a 13:00 y de 15:00 a 21:00 horas, mientras que en la sede universitaria estarán disponibles durante toda la jornada, desde las 8:00 hasta las 22:00 horas.

Además, explicaron que junto a estudiantes se realizarán gestiones ante jugueterías de la ciudad para sumar posibles aportes. Una vez finalizada la recepción de donaciones, se definirán los lugares donde serán entregados los juguetes.

“Una vez que el 13 definamos qué cantidad tenemos de donaciones ahí veremos los lugares, que ya tenemos varias ideas para llevar las cosas”, detallaron.

Desde la Universidad remarcaron la importancia de la participación de toda la comunidad y convocaron a vecinos y vecinas a colaborar con la propuesta: “Invitamos a toda la comunidad a participar y a formar parte de esta iniciativa que es muy linda”.

R.G