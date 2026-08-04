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04 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

"Detener la marcha y problematizar los medios": Esquel será sede de un nuevo encuentro de comunicación

El ISET N° 815 abrió la convocatoria para debatir sobre periodismo, redes sociales e inteligencia artificial. Cómo enviar ponencias y participar del encuentro.
Por Redacción Red43

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El Instituto Superior de Educación Técnica N° 815 (ISET 815) de la ciudad de Esquel, a través de la Tecnicatura Superior en Producción de Multimedios, lanzó la convocatoria para participar de las 2das Jornadas de Comunicación, Medios Masivos y Tecnologías Convergentes, un encuentro de carácter abierto dirigido a toda la comunidad regional.

 

El evento se desarrollará el próximo 27 de agosto en las instalaciones de la Escuela 210 (Av. Holdich 1050), fecha en la que también se conmemora el Día de la Radiodifusión Argentina. La propuesta adoptará una modalidad híbrida, permitiendo la participación tanto presencial como virtual.

 

 

 

Un espacio para debatir la comunicación actual

 

Desde la organización destacaron que el objetivo de esta segunda edición es generar un espacio de intercambio y reflexión crítica sobre las profundas transformaciones que atraviesan los medios de comunicación, la producción de contenidos digitales y las dinámicas entre las plataformas y los usuarios.

 

Entre los ejes temáticos sugeridos para el envío de trabajos y ponencias se incluyen:

 

  • Nuevas tecnologías y plataformas: Inteligencia Artificial generativa, fotoperiodismo digital, redacción SEO, clickbait, ética y autoría en tiempos de IA.

     

  • Prácticas periodísticas y debate público: Periodismo actual, posverdad, fake news, coberturas territoriales (soberanía, extractivismo, géneros) y situación de los medios estatales y comunitarios.

     

  • Nuevos formatos y audiencias: Podcast, streaming, cibercultura, la figura de los influencers y la comunicación digital para emprendimientos.

     

  • Derechos y sociedad: Alfabetización digital, restricción de redes en infancias, dependencia tecnológica, juegos de azar y ciberviolencia de género.

     

 

 

Destinatarios y cómo participar

 

La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, investigadores, comunicadores, periodistas, locutores, generadores de contenido, integrantes de medios y sindicatos, así como a profesionales y usuarios interesados en la temática.

 

Quienes deseen presentar ponencias deberán enviar un resumen ampliado (de hasta 2.000 palabras) aclarando la modalidad de exposición (presencial o virtual). El plazo extendido de recepción de trabajos vence el 16 de agosto.

 

 

Datos de la jornada:

 

Fecha: 27 de agosto de 2026. Acreditación: 17:30 hs. Lugar: Escuela N° 210 (Av. Holdich 1050, Esquel) / Modalidad virtual. Envíos y consultas: jornadasmultimedios@gmail.com

 

 

MA

 

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