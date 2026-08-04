-4°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 04 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 provinciales Combate al Fuego
04 de Agosto de 2026
provinciales |
Por Redacción Red43

Esquel será sede de un curso de posgrado sobre análisis de la vegetación y comportamiento del fuego

El curso será del 13 al 19 de septiembre en el CIEFAP y estará destinado a doctorandos, profesionales, brigadistas y bomberos que trabajan en la gestión de incendios de vegetación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Organizado por el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, junto a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), la ciudad de Esquel será sede del 13 al 19 de septiembre del curso de posgrado "Análisis de la vegetación y muestreo de combustibles vegetales" y "Comportamiento del fuego", en el marco del Doctorado en Ecología y Gestión de Fuegos de Vegetación.

 

La propuesta académica tendrá lugar en el Parque Científico-Tecnológico del CIEFAP y busca brindar conocimientos teóricos y prácticos para evaluar la biomasa combustible en distintos ambientes, comprender su clasificación de acuerdo con estándares internacionales y predecir el comportamiento del fuego en diferentes escenarios, tanto para el combate de incendios como para el uso del fuego como herramienta de manejo.

 

Durante el curso se abordarán metodologías tradicionales para la evaluación de combustibles vegetales y tecnologías de última generación, como sistemas LiDAR, sensores remotos, Sistemas de Información Geográfica (SIG) y modelos de inteligencia artificial multisensor para la estimación de biomasa, aplicados a casos reales de bosques andinos y pastizales del ecotono bosque-estepa.

 

El equipo docente estará integrado por los doctor Héctor del Valle, el ingeniero Diego Mohr Bell, la ingeniera forestal María Marcela Godoy, y la licenciada María del Carmen Dentoni, bajo la coordinación del doctor Guillermo Defossé, referentes con amplia trayectoria en investigación sobre ecología del fuego, combustibles vegetales y manejo de incendios.

 

El curso está dirigido a graduados de carreras como Biología, Ingeniería Forestal, Agronomía, Meteorología y disciplinas afines que se encuentren cursando o proyecten realizar estudios de maestría o doctorado. Asimismo, contará con un cupo destinado a brigadistas y bomberos que intervienen en incendios rurales y de interfase urbano-rural.

 

Modalidad, carga horaria y cupos

 

La modalidad será presencial, con una carga horaria de 80 horas cátedra, que incluirá clases teóricas, actividades prácticas, una salida de campo obligatoria y la elaboración de un examen e informe final para los participantes del doctorado. El cupo será limitado a entre 20 y 25 estudiantes, con el objetivo de garantizar un seguimiento personalizado durante toda la capacitación.

 

Las personas interesadas podrán realizar consultas e inscribirse a través de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Sede Esquel o mediante los correos electrónicos fiealumnos@unp.edu.ar, mmgodoy@ciefap.org.ar y gedefotur@gmail.com

 

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La Hoya: mayores de 70 años de Esquel y Trevelin podrán ingresar gratis al centro de esquí
2
 Nevadas y viento blanco: rige alerta amarilla para la cordillera de Chubut
3
 Pidió un préstamo para pagar otro y terminó con casi todo el sueldo retenido
4
 Esquel: el Municipio proyecta nuevas obras de adoquinado y cordón cuneta junto a vecinos
5
 Taccetta analizará obras necesarias para el Hospital Zonal de Esquel
1
 "Detener la marcha y problematizar los medios": Esquel será sede de un nuevo encuentro de comunicación
2
 El municipio acompañó a la Escuela Nº 107 de Nahuelpan con alimento para animales de granja
3
 Esquel será sede de un curso de posgrado sobre análisis de la vegetación y comportamiento del fuego
4
 Esquel: El Quirófano Móvil superó las 90 castraciones en el barrio Badén y continúa su recorrido
5
 Más nieve, menos filas y mejores precios: Así arranca agosto en el Cerro Perito Moreno
Provinciales
provinciales |
Por Red43 -
provinciales |
Por Red43 -
Provinciales
provinciales |
Por Red43 -
provinciales |
Por Red43 -
Provinciales
provinciales |
Por Red43 -
provinciales |
Por Red43 -