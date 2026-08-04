Más nieve, menos filas y mejores precios: Así arranca agosto en el Cerro Perito Moreno

Agosto comenzó con un escenario alentador para quienes planean disfrutar de la nieve en El Bolsón. Después de unas vacaciones de invierno con un importante movimiento turístico, el Cerro Perito Moreno encara uno de los meses más esperados por las personas aficionadas al esquí, con la montaña prácticamente en pleno funcionamiento y condiciones favorables para la práctica de deportes invernales.

Desde Laderas informaron que durante el receso invernal se registró un incremento del 38% de visitantes en comparación con el mismo período de 2024, con turistas provenientes tanto de distintas provincias como del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Más nieve y gran parte de la montaña habilitada

Las nevadas registradas durante las últimas semanas permitieron mejorar las condiciones de la montaña y habilitar la mayoría de las pistas.

Además, las previsiones meteorológicas anticipan nuevas precipitaciones y temperaturas que favorecerían la conservación del manto blanco. A esto se suma la posibilidad de continuar produciendo nieve de cultivo en los sectores habilitados.

Con cerca de 25 kilómetros esquiables, agosto suele ofrecer una experiencia diferente a la de julio, ya que disminuye la cantidad de visitantes y es habitual encontrar menos espera en los medios de elevación.

Cambian las tarifas durante agosto

Con el inicio de la temporada media también entran en vigencia nuevos valores para quienes planean esquiar varios días.

Según informó el centro de esquí, un pase de cinco días para adultos tiene un valor diario de referencia de $83.160, dentro de las tarifas vigentes para agosto.

Desde la empresa también señalaron que continúan las obras para la futura puesta en funcionamiento de la primera telesilla cuádruple de la Comarca Andina.

Opciones para quienes nunca esquiaron

Entre las propuestas de la temporada continúa la llamada "Experiencia Principiantes", destinada a quienes buscan iniciarse en el esquí.

El programa incluye clases, alquiler de equipos y acceso a sectores específicos de la montaña para facilitar el aprendizaje, mientras que la escuela de esquí y snowboard mantiene actividades para niños, adolescentes y adultos.

Un mes con competencias y actividades especiales

Durante agosto también habrá espacio para distintos eventos deportivos.

El calendario incluye fechas del Campeonato Argentino de Freeride, competencias FIS de esquí alpino, una jornada de Rugby Xtreme sobre nieve y pruebas organizadas por la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA).

Además, durante el fin de semana largo de agosto se realizarán actividades recreativas como los festejos por el Día del Niño y la tradicional Bajada de Antorchas.

Con buenas condiciones de nieve, tarifas de temporada media y una agenda de actividades que se extenderá durante todo el mes, agosto aparece como una de las mejores oportunidades para disfrutar del invierno en el Cerro Perito Moreno.

O.P.