La banda local Karma presenta su disco "Natural"

Karma es una banda de rock esquelense formada por Gonzalo Godoy en guitarra y voz, Gustavo Godoy, en batería y Alejandro Savall en bajo.



Desde el año 2019 (y con la pandemia de por medio) vienen conformando un cancionero propio y un sonido en trio que reflejan en su disco “Natural”: “desde que estamos en formato trío, teníamos ganas de que quede un registro también de temas viejos, este es un rejunte, también algún que otro tema nuevo, que forma parte de la identidad bien de este momento de la banda”.



El nombre del disco remite a la emoción y el sonido que quisieron plasmar: “Tratamos en este disco en particular, no poner demasiado, lograr un sonido real que sea lo más parecido a lo que es el toque de la banda en vivo. Por eso el título del nombre, que es Natural, hace alusión a eso”.



Grabado en Estudio Patagón, con el apoyo de fondos concursables del Instituto Nacional de la Música: “es importante, no solo para nosotros, sino también para la comunidad de la cultura de la música. Porque nosotros pudimos hacer la grabación de este disco en los estudios Patagón, en los estudios de Lito Calfunao, gracias a los fondos que a través de una propuesta que hace el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, aplicamos a una convocatoria de fomento que ellos le llaman, donde se hace una presentación con toda la propuesta que se quiere. En este caso era una propuesta de grabación y gracias a los fondos del INAMU pudimos hacer la grabación de este álbum”.



Como parte de ese trabajo, la banda tocó en una escuela local y también organizó un festival solidario (que se suspendió por distintas contingencias): “tocamos en la escuela 791 hicimos un toque para todos los chicos del ciclo orientado de la escuela, los más grandecitos, cuarto, quinto y sexto año. Y para la comunidad educativa de docentes, obviamente”.



Karma Rock, con su disco ya en mano, reflexiona sobre las posibilidades de tocar que ofrece la ciudad y la región: “nuestra intención fue ir a la escuela porque nos interesa que los jóvenes. Siempre tratamos de generar que haya encuentros, nos consideramos una banda nueva y entonces está bueno poder compartir. No hay demasiados lugares donde poder las bandas de diferente género poder desarrollar y hacer su performance en vivo, ¿no? Estaría bueno que hubiera más lugares. Sí, y que siempre terminan en una cervecería, que capaz a veces la gente no siempre que va a una cervecería tiene ganas de ver una banda”.



Soñando con centros culturales, festivales, espacios diversos incluso por fuera de la música, pero con la atención a la expresión artística: “El problema acá también es lo económico, ¿no? Sabemos que organizar un evento demanda dinero desde un montón de lados. Desde el sonido, desde la seguridad, y bueno, y trasladar todos esos gastos a una entrada sería limitar el acceso a la gente también a poder disfrutar del espectáculo. Entonces, a veces eso se complica. Y cruzarlo creo yo también con otras propuestas culturales en cuanto a edades también, no sé, como puede ser el skate, eventos culturales, deportivos, mixear ahí creo que es la clave”.



El disco “Natural” de Karma, está disponible en internet y una vía directa de encontrarlo es buscar las redes de la banda, ya que son conscientes de que son palabras comunes: “La gente puede buscarnos en la aplicación de Spotify como Karma, el material se llama Natural. Pueden poner Karma Natural o Natural Karma y va a salir directamente en el buscador. Si solo ponen Karma van a aparecer otras cosas que no somos nosotros”.



SL

