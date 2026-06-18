Nexo Producciones lanzó Nexopass, la primera boletería virtual 100% patagónica

Con el objetivo de facilitar los procesos tanto para los espectadores como para los hacedores culturales de la región, el equipo de Nexo Producciones Artísticas —conformado por Agustín Bestene, Daniel Fernández y Maximiliano Mariani— presentó oficialmente Nexopass.net.

Se trata de una plataforma de venta de entradas pensada y diseñada especialmente para la movida cultural local.

La iniciativa nació de la propia experiencia del grupo en la organización de ciclos locales como #ConectandoEscenarios y #EncuentroSonoro.

Al dialogar con distintos referentes del sector, detectaron dos necesidades clave: que el público pueda adquirir sus pases de forma simple y que los artistas independientes cuenten con un respaldo cercano ante cualquier eventualidad técnica o logística.

Para el espectador, el proceso es sumamente sencillo: se ingresa a la web, se selecciona el evento (ya sea una obra de teatro, recital o festival) y se realiza la compra.

El sistema envía de forma inmediata un mail con un código QR, eliminando la necesidad de hacer filas en puntos de venta físicos y agilizando el ingreso a las salas.

"El gran fuerte de Nexopass es que somos de acá. Las ticketeras de Buenos Aires o las más grandes implican un trabajo a distancia que no siempre resulta simple o cómodo.

Manejar todo desde Esquel nos permite dar una respuesta humana, cara a cara y en el momento", destacaron desde la productora.

A diferencia de las grandes corporaciones del rubro, Nexopass ofrece a los productores locales un contacto directo para armar sus fechas y resolver dudas.

Además, este servicio se integra a la propuesta integral que Nexo ya viene desarrollando en la zona: asesoramiento general, diseño de sonido, luces, pantallas y asistencia en escenario. De esta manera, los artistas de la región pueden resolver tanto la técnica de su show como la ticketera con el mismo equipo de confianza.

¿Querés saber más?

• Web de entradas: Nexopass.net

• Web de la productora: nexoesquel.com

• Instagram: @nexoproduccionesesquel

• E-mail: nexoproduccionesesquel@gmail.com

• WhatsApp / Notas: (2945) 64-5263 / (011) 5757-9956