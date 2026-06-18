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18 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: jueves con frío intenso y vientos fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un jueves con condiciones climáticas adeversas en la ciudad de Esquel. Se espera una jornada gélida y ventosa, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.
Por Redacción Red43

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La ciudad amanecerá con condiciones climáticas adversas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la madrugada y la mañana se registrarán temperaturas de 0 °C y -1 °C, respectivamente, por lo que se recomienda salir bien abrigados desde temprano.

 

La particularidad de la jornada será la intensidad del viento, que se hará sentir con fuerza desde las primeras horas. Durante la madrugada, la mañana y la tarde, se esperan ráfagas que alcanzarán picos de entre 60 y 69 km/h, lo que provocará una baja sensación térmica a pesar de que no se prevén precipitaciones.

 

Detalle del pronóstico:

 

- Madrugada: 0 °C y vientos del sector noroeste (23-31 km/h), con ráfagas de hasta 69 km/h.

 

- Mañana: -1 °C y vientos del sector oeste (32-41 km/h), con ráfagas de hasta 69 km/h.

 

- Tarde: 3 °C y vientos del sector sudoeste (42-50 km/h), siendo el momento más ventoso del día, con ráfagas que llegarán a los 69 km/h.

 

- Noche: 3 °C con una disminución en la intensidad del viento (13-22 km/h) y rotación al sector oeste.

 

Dadas las condiciones de viento fuerte previstas para gran parte del día, se recomienda a los vecinos asegurar objetos sueltos en balcones o patios, circular con precaución ante posibles desprendimientos y mantenerse informados ante cualquier actualización oficial.

 

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