¿Se terminó la seguidilla de tardes agradables?

Quienes aprovecharon el sol del miércoles seguramente notarán la diferencia este jueves. La Comarca Andina tendrá una jornada más fría, con mayor presencia de nubes y viento sostenido desde las primeras horas del día.

El cambio no implica un evento importante de mal tiempo, pero sí modifica la sensación térmica que dejaron las últimas tardes.

Mañana fría y con viento

La jornada comenzó con temperaturas cercanas a 1° y ambiente frío en toda la Comarca.

A diferencia de los días anteriores, el viento será protagonista desde temprano. Durante la mañana se esperan velocidades sostenidas que rondarán los 20 a 30 km/h, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h en algunos momentos.

La combinación de aire frío y viento hará que la sensación térmica resulte más baja que la temperatura real.

La tarde apenas llegará a los 7°

Mientras que el miércoles la temperatura logró acercarse a los 12°, este jueves el ascenso será mucho más limitado.

Los registros alcanzarán alrededor de 6° y 7° durante las horas centrales del día, con cielo mayormente cubierto y poco margen para que el sol ayude a elevar la temperatura.

Será una tarde claramente más fría que la anterior, especialmente en espacios abiertos y sectores expuestos al viento.

¿Hay chances de lluvia o nieve?

El pronóstico oficial mantiene una baja probabilidad de precipitaciones durante la mañana.

Sin embargo, la evolución horaria muestra un escenario mayormente seco para las localidades de la Comarca Andina, sin acumulaciones de precipitación previstas y con predominio de nubosidad durante gran parte de la jornada.

La isoterma de 0° se mantendrá muy baja, cerca de los 1.000 metros durante buena parte del día, una señal del aire frío que domina la Comarca.

Un anticipo de invierno

A pocos días del comienzo oficial del invierno, el jueves ofrecerá una postal más acorde a la época: cielo cubierto, poco ascenso térmico, viento y un ambiente frío durante casi toda la jornada.

Después del sol que acompañó el miércoles, será uno de esos días en los que el calorcito vuelve a ganar protagonismo dentro de casas, comercios y oficinas de la Comarca Andina.

O.P.