Vialidad Nacional reportó rutas transitables con precaución en la zona de Esquel

Vialidad Nacional informó este jueves por la mañana el estado de las rutas nacionales que conectan a Esquel con distintos puntos de la región, en el marco del Plan Invernal 2026.

De acuerdo con el parte actualizado a las 8:00 horas, el tramo de la Ruta Nacional 259 entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel se encuentra habilitado y presenta calzada de pavimento en condiciones normales. No obstante, se registran sectores con presencia de sal sobre la cinta asfáltica y banquinas húmedas. Además, se advirtió sobre la presencia de animales sueltos, viento y equipos de Vialidad Nacional trabajando en la zona, por lo que se recomienda circular con precaución.

En tanto, el tramo de la Ruta Nacional 259 que une Esquel con Trevelin también permanece habilitado. Según el informe oficial, la calzada se encuentra normal, aunque húmeda en algunos sectores debido a las tareas de riego con sal que realiza personal de Vialidad Nacional para prevenir la formación de hielo.

Desde el organismo nacional indicaron que continúan los trabajos de distribución de sal sobre la calzada y recordaron la importancia de respetar las velocidades permitidas, mantener la distancia de seguridad y extremar las medidas de precaución ante las condiciones propias de la temporada invernal.

Vialidad Nacional solicita a los conductores consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender viaje en https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas.

R.G