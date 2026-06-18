Chubut forma a los nuevos especialistas en control farmacéutico

Con el propósito de jerarquizar el sistema sanitario público; el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, se encuentra dictando una capacitación única en el país que busca garantizar la vigilancia sanitaria, la calidad de las prestaciones farmacéuticas y la seguridad de la población.

Se trata del “Curso Superior de Fiscalización en el Ejercicio Profesional Farmacéutico”, una iniciativa que, organizada por el Departamento Provincial de Fiscalización de Farmacia, comenzó en el mes de mayo de este año y que culminará en noviembre de 2027. Con una importante convocatoria, está destinada a farmacéuticos y personal administrativo que depende de la cartera sanitaria chubutense.

Protección de la salud

La propuesta formativa, dictada bajo modalidad semipresencial, constituye una experiencia inédita en la provincia y el país, y tiene como finalidad fortalecer la capacidad de fiscalización sanitaria, promover criterios uniformes de control, y asegurar una mayor protección de la salud de la comunidad a través del ejercicio responsable y seguro de la profesión farmacéutica.

En esa línea, es importante destacar que se trata de la primera capacitación provincial sistematizada y de largo plazo destinada específicamente a la formación de fiscalizadores del ejercicio profesional farmacéutico en Chubut, y es por ello que fue declarada de interés por la Secretaría de Salud.

Recurso humano calificado



De la capacitación forman parte 40 farmacéuticos, profesionales de distintas disciplinas y personal técnico-administrativo que interviene activamente en los procesos de fiscalización sanitaria de la provincia, quienes además de las clases teóricas, desarrollan prácticas en terreno y recorridas en diversos centros que trabajan o elaboran medicamentos.

Es relevante mencionar que desde la Secretaría de Salud se promovió la realización de esta especialización con el propósito de formar nuevos recursos humanos altamente capacitados (inspectores farmacéuticos) para garantizar la vigilancia sanitaria, la calidad de las prestaciones farmacéuticas y la seguridad de la población.

En ese contexto, el curso es dictado y coordinado por destacados profesionales, de reconocida trayectoria: las farmacéuticas Laura Besso (a cargo del Departamento Provincial de Fiscalización de Farmacia), Gabriela Mangano, Gabriela Manrique, Rocío González, Irene McCarthy y Marina Mattana. Además del equipo interdisciplinario compuesto por el arquitecto Diego Suffritti; la abogada Laura Pizzi; la contadora Soledad Zazzetti; la ingeniera Mariana Bellini; la técnica Carolina Silva; y referentes de otras provincias que son invitados a participar de las diferentes disertaciones.

Prácticas en terreno

Uno de los aspectos destacados del curso son las actividades prácticas desarrolladas en establecimientos sanitarios y farmacéuticos de la provincia. La primera de ellas se llevó a cabo en Comodoro Rivadavia, y luego continuaron en las ciudades de Rawson y Trelew.

A través de dichas iniciativas, los participantes efectuaron recorridas por diferentes establecimientos, inspecciones programadas y observaciones en el marco de visitas técnicas. El objetivo es que los futuros fiscalizadores conozcan la realidad cotidiana de los establecimientos habilitados, incorporen criterios de evaluación, y desarrollen una mirada crítica basada en la normativa vigente y en la protección de la salud pública.

Cada jornada finaliza con espacios de análisis e intercambio, donde los participantes reflexionan sobre las experiencias observadas, comparten aprendizajes y construyen estrategias para su futura aplicación en las tareas de fiscalización.