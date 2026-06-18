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18 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Lanzan una nueva edición de compras conjuntas para productores

Ya está abierta la recepción de pedidos para acceder a insumos destinados a la producción agropecuaria. El programa funcionará durante todo 2026 en distintas localidades de la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

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Productores y vecinos vinculados a la actividad agropecuaria de la Comarca Andina ya pueden realizar pedidos a través del Programa de Compras Conjuntas 2026, una herramienta que busca facilitar el acceso a insumos utilizados en la producción mediante compras coordinadas entre distintas instituciones y organismos de la zona.

 

La iniciativa, que se desarrolla desde hace varios años, permanecerá vigente hasta diciembre de 2026 y mantendrá el mismo esquema de funcionamiento utilizado en temporadas anteriores para la recepción de pedidos, la logística y la entrega de productos.

 

Qué insumos se pueden solicitar

Las compras conjuntas incluyen distintos productos vinculados a la producción agrícola y hortícola. Entre ellos se encuentran polietileno para invernáculos, abono orgánico, plantines de frutilla y papa semilla, materiales ampliamente utilizados por productores familiares, emprendedores rurales y establecimientos dedicados a la producción de alimentos.

 

 

El sistema permite concentrar la demanda de distintas localidades para gestionar adquisiciones de manera conjunta, una modalidad que suele facilitar el acceso a determinados insumos y optimizar los procesos de distribución.

 

Un trabajo que involucra a toda la Comarca

El programa abarca localidades de ambos lados del Paralelo 42 y cuenta con la participación de municipios, organismos técnicos, asociaciones de productores e instituciones vinculadas al sector.

 

Según se informó, los pedidos pueden realizarse de manera presencial o mediante contacto telefónico en los nodos habilitados para cada localidad.

 

 

En Lago Puelo, la recepción está a cargo de la Dirección de Producción. En El Bolsón participan la Fundación Cooperar y el CEA N° 3 de Mallín Ahogado. En El Hoyo intervienen la Dirección de Producción y el INTA, mientras que en Epuyén y Cholila también se canalizan las solicitudes a través de las áreas de Producción correspondientes.

 

Cómo realizar los pedidos

Las personas interesadas pueden acercarse a los puntos de recepción habilitados o comunicarse con los referentes de cada localidad para consultar disponibilidad, condiciones y plazos de entrega.

 

Los contactos difundidos para esta edición son los siguientes:

 

  • Lago Puelo – Dirección de Producción: 2945 919490
  • El Bolsón – Fundación Cooperar: 2944 492807
  • Mallín Ahogado – CEA N° 3: 2944 498238
  • El Hoyo – Dirección de Producción: 2944 471710 / 2944 134575
  • El Hoyo – INTA: 2944 471308 / 11 2351 1609
  • Epuyén – Dirección de Producción: 2945 404335
  • Cholila – Dirección de Producción: 2945 404335

 

O.P.

 

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