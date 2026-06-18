Lanzan una nueva edición de compras conjuntas para productores

Productores y vecinos vinculados a la actividad agropecuaria de la Comarca Andina ya pueden realizar pedidos a través del Programa de Compras Conjuntas 2026, una herramienta que busca facilitar el acceso a insumos utilizados en la producción mediante compras coordinadas entre distintas instituciones y organismos de la zona.

La iniciativa, que se desarrolla desde hace varios años, permanecerá vigente hasta diciembre de 2026 y mantendrá el mismo esquema de funcionamiento utilizado en temporadas anteriores para la recepción de pedidos, la logística y la entrega de productos.

Qué insumos se pueden solicitar

Las compras conjuntas incluyen distintos productos vinculados a la producción agrícola y hortícola. Entre ellos se encuentran polietileno para invernáculos, abono orgánico, plantines de frutilla y papa semilla, materiales ampliamente utilizados por productores familiares, emprendedores rurales y establecimientos dedicados a la producción de alimentos.

El sistema permite concentrar la demanda de distintas localidades para gestionar adquisiciones de manera conjunta, una modalidad que suele facilitar el acceso a determinados insumos y optimizar los procesos de distribución.

Un trabajo que involucra a toda la Comarca

El programa abarca localidades de ambos lados del Paralelo 42 y cuenta con la participación de municipios, organismos técnicos, asociaciones de productores e instituciones vinculadas al sector.

Según se informó, los pedidos pueden realizarse de manera presencial o mediante contacto telefónico en los nodos habilitados para cada localidad.

En Lago Puelo, la recepción está a cargo de la Dirección de Producción. En El Bolsón participan la Fundación Cooperar y el CEA N° 3 de Mallín Ahogado. En El Hoyo intervienen la Dirección de Producción y el INTA, mientras que en Epuyén y Cholila también se canalizan las solicitudes a través de las áreas de Producción correspondientes.

Cómo realizar los pedidos

Las personas interesadas pueden acercarse a los puntos de recepción habilitados o comunicarse con los referentes de cada localidad para consultar disponibilidad, condiciones y plazos de entrega.

Los contactos difundidos para esta edición son los siguientes:

Lago Puelo – Dirección de Producción: 2945 919490

El Bolsón – Fundación Cooperar: 2944 492807

Mallín Ahogado – CEA N° 3: 2944 498238

El Hoyo – Dirección de Producción: 2944 471710 / 2944 134575

El Hoyo – INTA: 2944 471308 / 11 2351 1609

Epuyén – Dirección de Producción: 2945 404335

Cholila – Dirección de Producción: 2945 404335

O.P.