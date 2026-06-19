Rubén Álvarez respaldó el proyecto de la Carta Orgánica y advirtió que el texto debe actualizarse

Respecto a la postergada Carta Orgánica para la ciudad, el presidente del cuerpo legislativo se mostró a favor de retomar la discusión, pero pidió madurez institucional para evitar los errores que frenaron el proceso en el pasado. "Mi opinión es que obviamente habría que trabajar en reflotar, ya no obviamente por ahí en todos los términos como estaba la carta orgánica, porque el tiempo ha pasado y se trata de conjunto de leyes que tiene que ir tratando de aggiornarse a los tiempos, pero bueno tendría que haber una voluntad política fundamentalmente, porque el fracaso de la carta orgánica anterior fue por una pelea entre peronistas", recordó Álvarez.

En ese sentido, instó a las distintas fuerzas a no utilizar este postergado derecho municipal como una herramienta de campaña. "Lo peor que puede pasar es que se use otra vez el título de carta orgánica para seguir bancando una pelea partidaria, me parece que tendría que en algún momento sincerarse esa situación y decir bueno la queremos realmente porque Esquel la necesita", concluyó, remarcando la importancia de contar con una constitución local ya que en el trabajo legislativo diario los ediles esquelenses se encuentran permanentemente atados a la ley provincial.

Por otra parte, Álvarez confirmó que el proyecto presentado por vecinos para suspender el convenio marco de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos tendrá lugar para discutirlo este viernes en la comisión de legales. Detalló que la reunión reemplaza a la que no se pudo realizar el lunes por el feriado y adelantó que el asesor legal emitió un dictamen que faculta al Concejo a votar afirmativamente por la interrupción o anulación del acuerdo con Trevelin.

Al evaluar el panorama en el recinto, el concejal consideró complejo lograr un acompañamiento unánime de los bloques. "No creo que tengamos el acompañamiento de la oposición, que obviamente por una cuestión de bandería política va a apoyar al intendente de Trevelin, pero creo que los concejales de Esquel estamos para defender los intereses de los esquelenses, y la realidad es que la obra de esa planta y el mantenimiento de esa planta se está haciendo con los recursos de los esquelenses", afirmó.

Álvarez aspira a que una eventual suspensión obligue a reconfigurar la relación bilateral y los costos del servicio. "Yo espero que se tome magnitud de la gravedad de la situación, y se pueda llegar a hacer un nuevo acuerdo en el que ya no queden más dudas de qué es quién en el acuerdo, y que se hagan cargo del costo que tiene procesar los residuos de Trevelin", sostuvo Álvarez, aclarando que el vecino de Trevelin paga su tasa todos los meses pero ese dinero no llega a la planta, mientras que el reclamo por la deuda acumulada continuará por la vía judicial correspondiente.

EBW