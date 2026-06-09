Tratamiento de la Carta Orgánica para Esquel en el Concejo Deliberante

El proyecto para que Esquel cuente con su propia Carta Orgánica se encuentra bajo análisis en el Concejo Deliberante. La propuesta de ordenanza, presentada por el bloque oficialista, tiene como objeto convocar a elecciones de convencionales constituyentes para la redacción del documento. Actualmente, la iniciativa permanece en la comisión de legales a la espera de consensos entre las distintas fuerzas políticas de la localidad para evaluar las opiniones de cada sector.

"Aún no ha tenido tratamiento en la comisión de legales, porque bueno, hay que, todavía se necesitan una serie de consensos entre todas las fuerzas políticas de nuestra ciudad para ver cuál es la opinión de todos", señaló el concejal Rafael Crea en diálogo con Red43, e indicó que se prevé su discusión formal durante este año. En este ámbito legislativo se analizará si los comicios se realizarán de manera independiente o si se acoplarán a las elecciones del próximo año.

En el marco del tratamiento del expediente, se recordó que el texto de la Carta Orgánica fue rechazado por la Legislatura de la provincia de Chubut en el año 2008, y que los antecedentes correspondientes forman parte de la documentación archivada en el Concejo Deliberante. El procedimiento requiere definir las fechas y las modalidades de la convocatoria mediante acuerdos que involucren a los partidos políticos y al intendente Matías Taceta.

Una vez aprobado el proyecto y coordinada la fecha con el Poder Ejecutivo, la comisión constituyente tendrá un plazo de entre 90 y 180 días para la redacción, de acuerdo con lo establecido en la ley de corporaciones municipales. Desde el bloque oficialista se informó que la normativa vigente para el municipio data del año 1981, por lo que se busca actualizar el esquema electoral, la composición del cuerpo legislativo y los mandatos de las autoridades.

Entre los puntos previstos para la discusión del texto se encuentran el sistema de elección de representantes y la regulación de la administración pública. "Creo que hay un capítulo muy importante que tiene que ver con la transparencia que hay que exigir a todos los funcionarios públicos, que es el estar contemplados, obligarlos a rendir cuentas por su accionar, por sus conductas", detalló Crea sobre los temas que se debatirán en la comisión.

EBW