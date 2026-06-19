Florencia Peña en el ojo de la tormenta tras el error que dio la vuelta al mundo

El episodio protagonizado por Florencia Peña en torno a la fake news sobre el padre de Lionel Messi derivó en una fuerte repercusión mediática y una serie de decisiones personales y profesionales por parte de la actriz y conductora. Luego del error en vivo, Peña pidió disculpas públicas y atravesó distintas intervenciones en medios donde expresó su estado anímico.

La situación se originó durante la emisión de un programa de streaming, cuando la conductora informó de manera incorrecta el fallecimiento de Jorge Messi. La información fue desmentida poco después en el propio aire, pero el contenido ya había generado impacto y circulación en redes sociales.

Repercusiones y disculpas públicas

En las horas posteriores, Florencia Peña se comunicó con la familia Messi para disculparse por lo sucedido. También habló en el programa de Yanina Latorre, donde expresó que se encontraba “muy triste” y llegó a quebrarse en vivo al referirse al episodio.

El entorno familiar de la actriz también se expresó públicamente. Su hijo, Juan Otero, contó que ella atravesó el momento con malestar emocional y remarcó que no hubo intención de desinformar, aunque reconoció que se trató de un error por falta de verificación de los datos en vivo.

Impacto en proyectos laborales

A raíz de lo ocurrido, Juan Otero señaló que la actriz decidió no continuar con un proyecto vinculado a su participación en el Mundial 2026, que estaba previsto dentro de su agenda de viajes familiares. La decisión fue tomada en medio del impacto que generó la situación.

Además, la conductora también habría optado por alejarse de otro proyecto relacionado, en un contexto de exposición mediática y cuestionamientos sobre su rol en el manejo de información en vivo.

Origen del episodio en vivo

El hecho se produjo durante el programa “El Show del Verano”, donde Florencia Peña conducía junto a Marley. En ese contexto, la actriz informó la supuesta muerte del padre de Lionel Messi, lo que generó sorpresa en el estudio hasta que se confirmó que la información era incorrecta.

El contenido se viralizó rápidamente en redes sociales y derivó en críticas hacia la responsabilidad en la difusión de noticias sin verificación previa, especialmente en espacios de entretenimiento con alcance masivo.

O.P.