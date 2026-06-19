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Por Redacción Red43

La Trochita: suspenden salida por falta de pasajeros

El histórico tren debió cancelar su viaje programado para el próximo sábado al registrar una venta insuficiente de boletos.
Por Redacción Red43

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El reconocido atractivo turístico debió suspender el recorrido del próximo sábado al registrar únicamente la venta de cuatro pasajes, resultando inviable la salida del tren.

 

La puesta en marcha de La Trochita demanda una logística compleja y gastos elevados. Solo en combustible, el trayecto entre Esquel y Nahuel Pan implica un consumo de 600 litros de gasoil, lo que representa una inversión cercana a los 2 millones de pesos por cada salida.

 

A esto se le suma el costo del personal necesario para el operativo que incluye conductores, guardas, mecánicos y operarios de vía.

 

Ante el panorama de este sábado desde la administración del tren se decidió suspender la salida.

 

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