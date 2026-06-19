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19 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel espera una jornada de lluvias y vientos para este viernes

El Servicio Meteorológico anticipa un viernes marcado por la inestabilidad en Esquel. Tras una mañana con nubosidad variable, se espera el ingreso de precipitaciones a partir del mediodía.
Por Redacción Red43

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Para la jornada del viernes 19 de junio, el pronóstico indica un descenso gradual en las temperaturas y el inicio de lluvias débiles que afectarán gran parte del día.

 

Detalle de la jornada:

 

Mañana (02:00 a 11:00): La jornada comenzará con un cielo entre parcial y mayormente nublado. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 2°C y 4°C, con vientos moderados provenientes del norte y noroeste.

 

Tarde (14:00 a 17:00): A partir del mediodía, la probabilidad de precipitaciones aumenta significativamente (60% a 90%). Se estiman acumulados de hasta 2.5 mm hacia la tarde, con una temperatura máxima de 7°C. Los vientos comenzarán a intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h.

 

Noche (20:00 a 23:00): Las condiciones de lluvia débil persistirán durante toda la noche, con temperaturas en descenso que tocarán los 3°C hacia el final del día. Los vientos se mantendrán constantes del noroeste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 47 km/h.

 

Recomendaciones:

 

Dada la combinación de lluvia persistente, bajas temperaturas y vientos intensos, se recomienda a la población:

 

Circular con precaución: Especialmente en las zonas altas y rutas aledañas, debido a la reducción de visibilidad por las precipitaciones.

 

Abrigo adecuado: Mantenerse bien abrigado ante una sensación térmica que durante la noche descenderá a 1°C.

 

Seguridad en el hogar: Asegurar elementos sueltos en balcones o patios ante la intensidad de los vientos pronosticados.

 

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