Matías Taccetta: "Nunca dejamos de hablar de política"

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, reafirmó que el foco de su administración está puesto en la ejecución de obras y la concreción de promesas de campaña. En un contexto donde la atención pública suele estar dispersa, el mandatario sostuvo que, para quienes ocupan cargos de responsabilidad, el trabajo no se detiene. "Siempre que uno es gobierno, tiene que demostrar por qué está ahí y qué es lo que quiere hacer", afirmó, marcando una clara distancia frente a la prematura discusión electoral de cara al 2027.

Taccetta enfatizó la importancia de la coherencia entre lo propuesto durante la campaña electoral de 2023 y la realidad actual de la gestión. Según explicó, el alto nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos se apoya en un plan estratégico que se encuentra a disposición de la comunidad en la web municipal. "Uno puede prometer un montón de cosas y después no cumplir, pero en este caso, en un porcentaje muy grande, estamos logrando los objetivos planteados", señaló, destacando hitos como los avances en Valle Chico, el fortalecimiento del Parque Industrial, la llegada de nuevas inversiones hoteleras y la construcción del natatorio municipal número 2.

El jefe comunal subrayó que el progreso de la ciudad es el resultado de una administración ordenada de los recursos financieros y de una gestión política constante. En este sentido, agradeció el respaldo del Gobierno Provincial, destacando que el acompañamiento del gobernador no responde solo a un vínculo personal, sino al reconocimiento de una gestión municipal que, según sus palabras, "está haciendo las cosas bien".

Como ejemplos tangibles de esta articulación, el intendente mencionó la inclusión de Esquel en el Plan Galina, un esquema de financiamiento que permitirá materializar obras emblemáticas para la comunidad, como el Parque Lineal Medardo Morelli —un espacio público de cinco hectáreas— y el nuevo gimnasio municipal en el barrio Valle Chico. "Estamos trabajando para que la comunidad vea resultados claros, con plazos definidos y objetivos precisos", concluyó Taccetta, reafirmando que, más allá de los ciclos electorales, el compromiso central de su gobierno es la transformación urbana mediante hechos concretos.