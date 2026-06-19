Plan Invernal: tránsito normal con precaución en la región cordillerana

Vialidad Nacional informó este jueves por la mañana el estado de transitabilidad de los principales corredores viales de la región cordillerana de Chubut, en el marco del Plan Invernal 2026. Según el parte actualizado a las 8 horas, tanto la Ruta Nacional 259 en el acceso a Esquel como el tramo que une Esquel con Trevelin se encuentran habilitados para la circulación.

En el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, la calzada de pavimento presenta condiciones normales, aunque con aplicación de sal en algunos sectores. Las banquinas se encuentran en estado normal, con humedad localizada. Además, se reportó presencia de animales sueltos, viento y equipos de Vialidad Nacional realizando tareas sobre la traza.

Por su parte, en el tramo Esquel–Trevelin, la calzada registra sectores húmedos debido al riego con sal preventivo, mientras que las banquinas también presentan humedad en algunos puntos. En la zona trabajan equipos viales distribuyendo sal para prevenir la formación de hielo. Asimismo, se registran vientos y heladas leves.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores transitar con precaución, respetar las velocidades máximas y mantenerse informados sobre el estado actualizado de las rutas antes de emprender viaje.

R.G