-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 19 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 rutas Chubut
19 de Junio de 2026
rutas |
Por Redacción Red43

Plan Invernal: tránsito normal con precaución en la región cordillerana

Las rutas de la zona de Esquel permanecen habilitadas, aunque con sectores tratados con sal, humedad sobre la calzada y condiciones invernales que exigen máxima precaución.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Vialidad Nacional informó este jueves por la mañana el estado de transitabilidad de los principales corredores viales de la región cordillerana de Chubut, en el marco del Plan Invernal 2026. Según el parte actualizado a las 8 horas, tanto la Ruta Nacional 259 en el acceso a Esquel como el tramo que une Esquel con Trevelin se encuentran habilitados para la circulación.

 

En el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, la calzada de pavimento presenta condiciones normales, aunque con aplicación de sal en algunos sectores. Las banquinas se encuentran en estado normal, con humedad localizada. Además, se reportó presencia de animales sueltos, viento y equipos de Vialidad Nacional realizando tareas sobre la traza.

 

Por su parte, en el tramo Esquel–Trevelin, la calzada registra sectores húmedos debido al riego con sal preventivo, mientras que las banquinas también presentan humedad en algunos puntos. En la zona trabajan equipos viales distribuyendo sal para prevenir la formación de hielo. Asimismo, se registran vientos y heladas leves.

 

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores transitar con precaución, respetar las velocidades máximas y mantenerse informados sobre el estado actualizado de las rutas antes de emprender viaje.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Campaña solidaria tras el fallecimiento de una joven madre de Trevelin
2
 De terror: le pagó a un sicario para que mate a su mamá porque no lo quería a su novio
3
 QEPD: Delia Noemí Díaz
4
 Bajás de peso rápido al dejar los carbohidratos, pero hay algo que pocos saben
5
 Esquel lanza un nuevo plan de regularización de deudas con importantes beneficios
1
 De película: tiraron a un nene de 3 años a los cocodrilos y una mujer se arrojó para rescatarlo
2
 Rubén Álvarez respaldó el proyecto de la Carta Orgánica y advirtió que el texto debe actualizarse
3
 Florencia Peña en el ojo de la tormenta tras el error que dio la vuelta al mundo
4
 Un jefe de tránsito se presentó a hacer un control y fue sorpresa: estaba borracho
5
 Catorce pinos fueron retirados y habrá reemplazo con nativas
Rutas
rutas |
Por Red43 -
rutas |
Por Red43 -
Rutas
rutas |
Por Red43 -
rutas |
Por Red43 -
Rutas
rutas |
Por Red43 -
rutas |
Por Red43 -