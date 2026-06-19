El invierno entra en escena con fuerza este fin de semana

La Comarca Andina arranca el último viernes del otoño con aire frío temprano, abrigo necesario para salir y un cielo que irá cerrándose con el correr de las horas.

Las primeras horas tendrán temperaturas entre 3° y 5°, con viento muy suave y un ambiente que se sentirá tranquilo. Será una mañana sin grandes movimientos.

Una tarde que empieza a cambiar

El comportamiento del día cambia lentamente después del mediodía. La temperatura alcanzaría cerca de 9° durante la tarde, aunque el protagonismo no estará tanto en el termómetro sino en el cielo.

La nubosidad aumentará de manera sostenida y comenzarán a aparecer algunas precipitaciones aisladas desde media tarde. Al principio serán débiles, pero entre el atardecer y la noche ganarán presencia.

Además, el viento también mostrará otro comportamiento. Durante gran parte del día permanecerá relativamente calmo, pero las ráfagas pueden acercarse a los 45 km/h hacia la noche, aportando una sensación más fría.

El invierno entra con un escenario movido

El cambio más marcado aparece entre la noche del viernes y el sábado.

Para el sábado se espera una jornada con lluvias persistentes y viento del oeste con ráfagas fuertes. En sectores altos no se descartan episodios de lluvia y nieve mezclada o nevadas en cotas elevadas.

Hay además advertencias vigentes por lluvias y viento para distintos momentos del sábado, con acumulados previstos y ráfagas intensas que podrían sentirse especialmente en zonas abiertas y rutas.

¿Y el Día del Padre?

El domingo seguirá con condiciones inestables. No aparece una jornada completamente pasada por agua, pero sí con precipitaciones intermitentes y ambiente frío.

Las temperaturas se moverían entre 1° y 5°, con viento todavía presente aunque algo menos intenso que el sábado.

Para quienes estén pensando reuniones familiares, asados o encuentros al aire libre, la recomendación es mirar el cielo de cerca y tener un plan alternativo bajo techo.

El invierno llega a la Comarca Andina con una entrada que se hará notar.

O.P.