Bomberos voluntarios, un ejemplo de entrega que llena de orgullo a la Comarca

Este lunes 2 de junio se conmemora en toda la Argentina el Día del Bombero Voluntario, una jornada destinada a reconocer el trabajo de quienes, de manera desinteresada, responden ante incendios, rescates, accidentes y otras situaciones que requieren asistencia inmediata.

La fecha encuentra a los cuarteles de la Comarca Andina desarrollando distintas propuestas para acercarse a los vecinos y rendir homenaje a quienes forman parte de esta tarea que combina capacitación, compromiso y entrega cotidiana.

Una historia que comenzó en La Boca

El origen del Día del Bombero Voluntario se remonta al 2 de junio de 1884, cuando el vecino Tomás Liberti impulsó la creación del primer cuerpo de bomberos voluntarios del país en el barrio porteño de La Boca.

La iniciativa surgió luego de un incendio que amenazaba con propagarse rápidamente entre las viviendas construidas principalmente de madera y zinc. A partir de aquella experiencia nació una institución que con el paso de los años se multiplicó en todo el territorio nacional.

Actualmente, Argentina cuenta con más de 43 mil bomberos voluntarios distribuidos en más de 900 cuerpos activos. Durante el último año participaron en miles de intervenciones vinculadas a incendios, rescates, inundaciones y otros servicios esenciales para la población.

Reconocimiento en la Comarca Andina

En El Bolsón, la jornada comenzó durante la mañana con un toque de sirena y una formación conmemorativa en homenaje a todos los bomberos voluntarios del país. Además, desde la institución invitaron a los vecinos a colocar globos rojos, naranjas y amarillos como muestra de acompañamiento.

Por otra parte, el cuartel convocó a la población al acto protocolar que se realizará el próximo sábado a las 11 en el cuartel central, ubicado en la esquina de Rivadavia y Güemes

.

Desde Lago Puelo y Epuyén, el reconocimiento tomó la forma de una campaña abierta para que los vecinos compartan fotografías o dibujos dedicados a bomberos y bomberas. La propuesta busca visibilizar el vínculo que existe entre los cuarteles y quienes acompañan su labor durante todo el año.

En El Hoyo, el mensaje estuvo centrado en agradecer a quienes integran actualmente la institución y también a quienes formaron parte de su historia. Desde el cuartel remarcaron que ser bombero voluntario implica mucho más que acudir a una emergencia, ya que detrás de cada intervención existen horas de capacitación, entrenamiento, guardias y esfuerzo personal.

Vocación de servicio durante todo el año

Más allá de las emergencias, los bomberos voluntarios también desarrollan tareas preventivas, capacitaciones y actividades educativas destinadas a promover conductas seguras y el cuidado del ambiente.

En cada localidad de la Comarca Andina, los cuarteles representan mucho más que una institución de respuesta ante incendios. Son espacios sostenidos por el trabajo de vecinos que eligen dedicar parte de su vida a ayudar a otros.

En este Día del Bombero Voluntario, el reconocimiento se extiende a quienes integran los cuerpos activos, a los que ya dejaron el servicio y también a las familias que acompañan una tarea que exige disponibilidad permanente y un profundo compromiso con los demás.



O.P.