Olivia Conesa debutará hoy en el campeonato Iberoamericano de Atletismo

La atleta esquelense Olivia Conesa debutará esta tarde en la prueba de los 100 metros libres, en el marco del Campeonato Iberoamericano de AtletismoU20 que tiene lugar, a partir de hoy y hastael domingo inclusive, en Lima Perú

El Torneo que se llevará a cabo en la pista del complejo la Videna, convoca a futuros talentos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El certamen además dará la posibilidad de buscar las marcas hacia el Mundial de la categoría, a realizarse entre el 5 y 9 de agosto en el estadio Hayward Field de la Universidad de Oregon, en los Estados Unidos.

La atleta chubutense y de la selección argentina, iniciará su periplo en el torneo durante la tarde de hoy, más precisamente a las 16:18 horas de Argentina, con la serie de 100 metros. En caso de clasificar, este mismo viernes a las 19, correrá la final.

Por otra parte, Olivia competirá mañana en la Posta 4x100 femenina, a las 13:20 y posteriormente la serie de los 200 metros llanos, a las 18:10, según lo informó la organización.

Claro que el domingo también participará en el Iberoamericano ya que está inscripta en la final de los 200 metros llanos, a las 12:10 horas y la Posta Mixta 4x100 a 13 horas, con lo que finalizará su participación.

Tras su excelente actuación en los Juegos Suramericanos de la Juventud desarrollados en Panamá el pasado mes de abril, donde obtuvo dos subcampeonatos en 100 y 200 metros, será una nueva oportunidad internacional para uno de los talentos más importantes que hoy tiene el atletismo femenino de Chubut y el país.