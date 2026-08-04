¿Bailás folclore o sos músico? Convocan a participar del Festival del Folclore en Esquel

En el marco del Día Internacional del Folclore y del Folclore Argentino, la Municipalidad de Esquel comenzó a organizar un festival que reunirá a bailarines, músicos y agrupaciones locales en una jornada dedicada a las tradiciones populares.

La subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, explicó que la propuesta busca trabajar de manera conjunta con quienes quieran formar parte del evento, que se realizará el sábado 22 de agosto, de 20 a 00 horas, en el Gimnasio Municipal.

“Estamos haciendo una convocatoria para armar un festival junto con las escuelas de danza y grupos musicales que quieran participar en este evento”, señaló Baliente, quien destacó que la idea es que cada agrupación pueda tener un rol dentro de la organización.

Según detalló la funcionaria, los participantes podrán sumarse desde diferentes espacios, ya sea con presentaciones artísticas o colaborando en tareas vinculadas al armado del evento, la recepción del público y la organización general.

Además, explicó que la modalidad permitirá que cada grupo pueda obtener un beneficio económico a través de la venta de entradas. “Cada agrupación se lleva también una cantidad de entradas, que las puede repartir y vender y de esa manera recauda para su propio grupo”, indicó.

Convocatoria abierta

La reunión organizativa para quienes quieran participar será este viernes 7 de agosto, a las 17 horas, en el Centro Cultural Melipal.

La convocatoria está dirigida a escuelas de danza folclórica, grupos musicales y músicos que quieran ser parte del festival y aportar a la celebración del folclore en la ciudad.

El encuentro se realizará el 22 de agosto en el Gimnasio Municipal de Esquel, desde las 20 horas hasta la medianoche.

MA