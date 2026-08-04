El municipio acompañó a la Escuela Nº 107 de Nahuelpan con alimento para animales de granja

La Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Productivo, entregó fardos de pasto y bolsas de maíz a la Escuela N.º 107 de Nahuelpan para colaborar con la alimentación de los animales de granja durante el invierno. La iniciativa busca fortalecer el trabajo productivo que desarrolla la institución educativa junto a sus estudiantes.

La subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, destacó que el acompañamiento municipal apunta a fortalecer el proyecto educativo de la escuela, donde la producción agropecuaria forma parte del proceso de enseñanza.

"Estamos acompañando a la escuela, que tiene todo un ciclo productivo relacionado con la producción agrícola. Cuentan con animales de granja e invernáculos, y buscamos poner en valor el aprendizaje que llevan adelante los chicos, los docentes y todo el cuerpo directivo", expresó.

Botto explicó que, además del acompañamiento técnico, en esta oportunidad se entregaron recursos concretos para afrontar la temporada invernal. "Estamos acercando algunos fardos de pasto y maíz para aliviar la alimentación de los animales durante el invierno, pero sobre todo acompañando este aprendizaje para que los estudiantes conozcan cómo se producen los alimentos", señaló.

Por su parte, la directora de la institución, Julieta Acuña, agradeció la respuesta del municipio y explicó que el aporte llega en un momento clave debido a las bajas temperaturas. "Estamos recibiendo fardos de pasto y bolsas de maíz que necesitábamos para alimentar a los animales que tenemos en la escuela. Nuestra modalidad es agro ambiente, por lo que contamos con una importante variedad de animales. Este invierno ha sido muy duro y tuvimos que duplicar la alimentación", indicó.

Asimismo, destacó la rápida respuesta de la Subsecretaría de Desarrollo Productivo. "Quiero agradecerle a Paula Botto por la gestión, por escucharnos y darnos respuestas como siempre. Estamos muy contentos de recibir esta donación para seguir sosteniendo los animales que forman parte de nuestra institución", manifestó.

La directora también comentó que la Escuela Nº 107 cuenta con 39 estudiantes, desde sala de 3 años hasta el nivel secundario, quienes participan activamente de las distintas actividades productivas. "Todos los alumnos trabajan con los animales junto a los profesores. El predio es amplio y ya nos estamos preparando para la primavera, cuando el trabajo en la producción se intensifica", concluyó.