¿Qué son las constelaciones familiares y por qué todos hablan de ellas tras una serie de Netflix?

El estreno de la tercera temporada de Mi otra yo, una de las series turcas más vistas de Netflix, volvió a instalar un tema que genera curiosidad, debates y muchas preguntas: las constelaciones familiares.

La ficción muestra cómo las historias personales y los vínculos familiares pueden influir en las decisiones del presente, despertando el interés de miles de espectadores por esta práctica terapéutica. Desde entonces, las búsquedas sobre constelaciones familiares crecieron y muchas personas comenzaron a preguntarse en qué consisten estas sesiones y por qué despiertan tanto interés.

Una mirada sobre la historia familiar

Según explicó la coach ontológica y terapeuta holística Gladys Arce en una entrevista con Diario Mendoza Today, las constelaciones familiares son una experiencia vivencial orientada a observar dinámicas familiares que muchas veces permanecen ocultas. "Las constelaciones familiares ponen en escena determinadas relaciones o patrones del sistema familiar para que la persona pueda tomar conciencia de situaciones que quizás no logra identificar en su vida cotidiana", señaló.

Arce compara el funcionamiento de una familia con el sistema solar. Así como cada planeta ocupa un lugar para mantener el equilibrio, sostiene que cada integrante de una familia también tiene un rol dentro de ese sistema. Cuando alguno ocupa un lugar que no le corresponde o existe una situación no resuelta, pueden aparecer conflictos que, desde esta perspectiva, se repiten a lo largo de distintas generaciones.

Cómo se desarrolla una sesión

Durante una constelación, la persona representa distintos aspectos de su historia familiar y cambia de posición dentro de esa dinámica. De acuerdo con la terapeuta, ese cambio de perspectiva puede favorecer la aparición de emociones, recuerdos o comprensiones que hasta ese momento permanecían fuera de la conciencia.

Para explicar esa idea, recuerda una de las frases más conocidas del psiquiatra Carl Gustav Jung:

"Hasta que no hagas consciente el inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino".

Arce aclara que el objetivo de esta práctica no es ofrecer respuestas definitivas ni imponer una forma de pensar, sino abrir un espacio de reflexión para que cada persona pueda comprender su historia desde otro lugar.

Ejemplo de consulta

Como ejemplo, la terapeuta relató el caso de un joven que consultó por un dolor persistente en uno de sus hombros.

Durante la sesión, el paciente expresó sentir que cargaba simbólicamente con el peso de su abuelo, quien había sido una figura muy importante durante su crianza. Según Arce, esa experiencia le permitió expresar emociones que llevaba guardadas desde hacía años y resignificar parte de su historia personal.

"Cuando una persona comprende algo que estaba muy oculto, muchas veces siente mayor libertad para decidir cómo quiere continuar su vida. Eso es lo que más me apasiona de esta herramienta", afirmó.

Qué dice la evidencia científica

Las constelaciones familiares son utilizadas por muchas personas como una práctica de exploración emocional y desarrollo personal.

Sin embargo, su eficacia para tratar problemas de salud mental no cuenta con consenso científico y no reemplaza los tratamientos médicos ni psicológicos. Por ese motivo, ante situaciones de sufrimiento emocional o trastornos psicológicos, los especialistas recomiendan consultar siempre con profesionales de la salud habilitados.

O.P.