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Por Redacción Red43

Día Internacional de la Juventud: qué significa ser joven hoy y cuáles son los desafíos que atraviesan las nuevas generaciones

Redes sociales, educación sexual, apuestas online, estudio, trabajo y vínculos forman parte de los desafíos cotidianos de una generación que crece en un mundo cada vez más cambiante.
Por Redacción Red43

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Ser joven hoy implica crecer en un contexto muy diferente al de generaciones anteriores. La tecnología ocupa un lugar central en la vida cotidiana y, junto con las oportunidades que ofrece, también aparecen nuevos riesgos y responsabilidades que requieren información, acompañamiento y educación.

 

 

Las redes sociales y la exposición permanente

 

 

Las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de adolescentes y jóvenes. Instagram, TikTok, YouTube y otras plataformas permiten comunicarse, informarse, aprender y entretenerse, pero también pueden generar situaciones que antes no existían.

 

La exposición permanente, la comparación con otras personas, el contacto con desconocidos, el ciberacoso y la circulación de información falsa son algunos de los riesgos que aparecen en estos espacios.

 

Por eso, el desafío no pasa solamente por cuánto tiempo se utiliza un celular, sino también por aprender a utilizar estas herramientas de manera responsable, cuidar la privacidad y reconocer cuándo una situación puede convertirse en un problema.

 

 

Educación sexual: información para tomar decisiones

 

 

La sexualidad también forma parte de los temas que atraviesan la adolescencia y la juventud. Contar con información confiable permite conocer el propio cuerpo, prevenir infecciones de transmisión sexual, comprender la importancia del consentimiento y construir vínculos basados en el respeto.

 

En un contexto donde los jóvenes pueden acceder fácilmente a contenidos de internet, contar con adultos de confianza y espacios educativos donde puedan realizar preguntas resulta fundamental.

 

La educación sexual también implica hablar de responsabilidades, prevención y cuidado, evitando que las dudas propias de esta etapa sean respondidas únicamente a través de contenidos de redes sociales o fuentes poco confiables.

 

 

El crecimiento de las apuestas online

 

 

Otro fenómeno que adquirió especial presencia entre los jóvenes es el de las apuestas online.

 

La facilidad para acceder desde un teléfono y la publicidad vinculada al deporte y al entretenimiento pueden hacer que apostar parezca una actividad cotidiana. Sin embargo, detrás de esa facilidad existe el riesgo de desarrollar conductas problemáticas, especialmente cuando se busca recuperar dinero perdido o convertir las apuestas en una fuente de ingresos.

 

La prevención comienza con hablar del tema. Reconocer los riesgos, establecer límites y entender que las plataformas están diseñadas para obtener ganancias son herramientas importantes para evitar que una actividad recreativa termine generando consecuencias económicas o personales.

 

 

Estudiar, trabajar y construir un futuro

 

 

A los desafíos propios de la edad se suman cuestiones concretas relacionadas con el estudio y el trabajo.

 

Para muchos jóvenes, terminar la escuela implica decidir si continuar una carrera, buscar un empleo, aprender un oficio o combinar distintas alternativas. En ciudades como Esquel también aparece la decisión de quedarse en la ciudad, trasladarse a otros lugares para estudiar o buscar oportunidades laborales en otras localidades.

 

La dificultad para acceder al primer empleo y los costos vinculados a estudiar o independizarse pueden hacer que ese camino sea más largo de lo esperado.

 

Por eso, construir un proyecto de vida no siempre significa tener todas las respuestas a los 18 años. También implica poder explorar diferentes alternativas, adquirir herramientas y aprender de las experiencias.

 

 

El rol de la familia y los adultos

 

 

Frente a estos desafíos, la familia y los adultos cercanos tienen un papel fundamental.

 

Acompañar no significa resolver cada problema ni evitar que los jóvenes cometan errores. También significa establecer límites, transmitir valores, estar disponibles para conversar y ofrecer orientación cuando sea necesario.

 

En cuestiones como el uso de redes, la sexualidad, las apuestas o las decisiones relacionadas con el futuro, la comunicación puede ser una herramienta de prevención.

 

Muchas veces, una conversación a tiempo puede ser más importante que una prohibición.

 

 

Una juventud con intereses y proyectos

 

 

Hablar de los jóvenes solamente desde los problemas también sería una mirada incompleta.

 

En nuestra ciudad como en todo el país, las nuevas generaciones participan de clubes, escuelas, actividades deportivas, espacios culturales, emprendimientos y distintas propuestas comunitarias. Estudian, trabajan, forman grupos de amigos, desarrollan talentos y buscan oportunidades para crecer sin perder el vínculo con la ciudad.

 

El Día Internacional de la Juventud permite poner en valor ese protagonismo y recordar que no existe una única manera de transitar esta etapa.

 

Cada joven construye su camino de una manera diferente, pero todos necesitan oportunidades para estudiar, trabajar, desarrollarse y tomar decisiones informadas.

 

 

 

A.M.D

 

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