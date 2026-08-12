Juegos de Montaña: Esquel inicia un fin de semana con deporte, historia y escalada

“Este fin de semana vamos a dar comienzo a lo que va a ser la segunda edición de los Juegos de Montaña”, anunció Hernán Maciel, subsecretario de Deportes de Esquel.

Las actividades comenzarán el viernes en el Club Andino con una proyección vinculada a los 70 años del primer ascenso al Cerro Dos Picos. Nahuel Niseggi explicó que se trata de una fecha especialmente significativa para la institución y el montañismo regional.

“Se cumplen 70 años del primer ascenso al Cerro Dos Picos, el más alto de la Provincia de Chubut, el techo de nuestra provincia, y además de ser uno de los cerros más altos es difícil técnicamente, por eso tiene muy pocos ascensos”, señaló Niseggi.

La jornada permitirá además compartir las experiencias de quienes participaron de recientes ascensos y recuperar parte de la historia del montañismo en la región. “Más allá de que uno a veces piensa en la historia, siempre se sigue haciendo historia dentro del montañismo y hay un montón todavía para seguir construyendo y descubriendo”, sostuvo.

El sábado será el turno de la primera prueba deportiva de los Juegos: el Cross Nocturno Camino del Cerro La Cruz. Las acreditaciones se realizarán el viernes de 18:00 a 20:00 horas en la Secretaría de Deportes, donde también podrán abonarse las inscripciones pendientes.

Maciel destacó que ya hay más de 150 participantes confirmados y que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves a la noche. Además, remarcó las recomendaciones de seguridad para quienes participen del recorrido nocturno.

“Sabemos que el tiempo viene bastante complicado, bastante lindo, en cuestiones de nieve y todo. Estuvimos viendo el pronóstico y nos va a acompañar el día sábado, pero igual recalcamos a la gente el uso de linternas frontales, el uso de abrigo, llevar una mochila por si hace frío arriba en la cumbre del Cerro La Cruz”, indicó.

También advirtió sobre las condiciones durante el descenso: “Después también a la bajada se agarra mucha velocidad y también es necesario llevar algún rompeviento o algo que permita mantener la temperatura corporal”.

En paralelo, el sábado comenzará en el Club Andino el Campeonato Regional de Escalada Deportiva, correspondiente a la categoría Juveniles y perteneciente al circuito de la Federación de Esquí y Andinismo de la República Argentina. Participarán deportistas provenientes de distintos puntos de la Patagonia, desde Chaltén hasta Neuquén.

“Estamos contentos en cómo viene creciendo la actividad”, afirmó Niseggi, quien destacó además los resultados obtenidos por atletas patagónicos en competencias nacionales e internacionales.

Las clasificatorias se desarrollarán el sábado desde las 8:00 de la mañana, mientras que las finales tendrán lugar el domingo, también a partir de las 8:00.

La programación incorporará además una nueva propuesta: el Campeonato de Vías de Escalada Deportiva, que se realizará el domingo y estará abierto a distintas categorías: “Es para ir, probar, disfrutar. Obviamente que estoy en un marco de competencia, pero la idea es conocer un poco de qué se trata”, sostuvo.

El referente del Club Andino señaló que la nueva competencia también apunta a seguir desarrollando la infraestructura y preparar a Esquel para recibir competencias de mayor nivel. “Todo esto nos sirve a nosotros para proyectar en lo que es el circuito competitivo, poder acomodar las instalaciones para en algún momento poder tener un nacional de vías o un regional de vías también”, explicó.

De esta manera, la segunda edición de los Juegos de Montaña reunirá durante todo el fin de semana distintas propuestas deportivas y actividades vinculadas con la historia y el desarrollo del montañismo en Esquel y la región.

R.G