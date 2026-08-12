Embargaron el departamento donde vive Cristina Kirchner: qué decidió la Justicia y por qué impacta en la causa Vialidad

El Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó el embargo del departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, junto con otras propiedades y activos vinculados a la familia Kirchner.

La decisión se enmarca en la ejecución de la condena dictada en la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal avanza en el proceso de recuperación del dinero que considera perjuicio para el Estado por las irregularidades investigadas en la obra pública. Según la resolución judicial, el monto actualizado supera los 685.000 millones de pesos.

¿Qué significa el embargo?

La medida no implica que el departamento vaya a ser rematado de manera inmediata ni que cambie de dueño. Lo que establece es la indisponibilidad jurídica del inmueble, es decir, no puede venderse, transferirse ni gravarse mientras la Justicia define el decomiso definitivo.

Fuentes judiciales señalaron que esta es una nueva etapa del proceso de ejecución patrimonial iniciado tras la confirmación de la condena. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían impulsado meses atrás la ampliación del decomiso sobre bienes atribuidos a la ex mandataria y a sociedades vinculadas a su familia.

Qué bienes están alcanzados

Además del departamento de San José 1111, la resolución alcanza otras propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y en Santa Cruz, así como activos comerciales relacionados con la familia Kirchner. El detalle completo de todos los bienes embargados aún no fue difundido oficialmente.

La Justicia ya había avanzado previamente sobre más de un centenar de bienes vinculados a los condenados en la causa, que se encuentran en proceso de tasación.

Un nuevo capítulo judicial

El embargo del inmueble donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario tiene un fuerte impacto político y simbólico, ya que se trata de la propiedad más visible de la ex presidenta desde que comenzó a cumplir la condena.

La resolución forma parte del expediente de ejecución patrimonial abierto tras la sentencia de la causa Vialidad.