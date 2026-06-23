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Por Redacción Red43

Bertolini: “Antes de fin de año terminamos el edificio, después hay que ver cuánto tiempo lleva la operación”

Aunque la construcción del hotel concluiría antes de fin de año, Matías Bertolini advirtió que la puesta en funcionamiento demandará más tiempo por la complejidad operativa y la conformación del equipo de trabajo.
Por Redacción Red43

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El avance de la obra de Pueblo Carao continúa según lo previsto, pero su desarrollador, Matías Bertolini, aclaró que la finalización de la construcción no significará una apertura inmediata del hotel al público.

 


Durante una recorrida por el complejo, Bertolini explicó que la obra edilicia estará concluida antes de que finalice el año, aunque advirtió que luego comenzará una etapa vinculada a la puesta en marcha operativa del establecimiento.

 


“Antes de fin de año nosotros terminamos el edificio, después hay que ver cuánto tiempo lleva la operación”, señaló.

 


El empresario remarcó que el funcionamiento de un hotel de estas características requiere mucho más que la finalización de la infraestructura. Entre las tareas pendientes mencionó la conformación del equipo que administrará el establecimiento, la contratación de personal y la organización de todos los servicios internos.

 


“Después hay que armar el equipo operativo del hotel. Estamos hablando de que para que este hotel funcione tenés un staff de 70 a 80 personas”, indicó.

 


Bertolini explicó que la operación incluirá áreas como gastronomía, lavandería, mantenimiento, limpieza y salas de máquinas, además de todos los servicios necesarios para un hotel de categoría internacional.

 


A ello se suma el proceso de comercialización y promoción turística. “Después hay que salir a comunicar el hotel para poder ponerlo en las carteleras de la hotelería internacional y nacional para que empiece a ser vendido”, agregó.

 


Consultado sobre la posibilidad de que el establecimiento esté recibiendo huéspedes durante la próxima temporada de verano, reconoció que ese escenario aparece como poco probable.

 


“Yo veo difícil que esté para el verano”, afirmó, aunque aclaró que los tiempos de la operación ya no dependerán de la empresa constructora.

 


De esta manera, Bertolini diferenció claramente el final de la obra civil de la apertura efectiva del hotel, y sostuvo que la puesta en funcionamiento del emprendimiento demandará una etapa adicional que requerirá tiempo, organización y la conformación de un amplio equipo de trabajo.

 

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