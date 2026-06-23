Anunciaron el regreso del Cine Auditorio Municipal

En enero de este año, la sala del Auditorio Municipal de Esquel dejó de proyectar estrenos.

La falta del icónico espacio de esparcimiento que es el Cine Auditorio, parece tener fecha de regreso.

En julio, con los estrenos nacionales e internacionales de invierno, la sala se cine local volverá a ser un punto de encuentro para la comunidad.

Según informaron las autoridades municipales, la situación respondía a conflictos de deudas provinciales a distribuidoras, frente a una crisis nacional del área audiovisual, que vio reducidas las proyecciones en todo el país, así como la baja venta de entradas y otros factores.

En pocos días se sabrá que películas llegarán a Esquel. ¿El diablo viste a la moda? ¿Toy Story 5? ¿Scary Movie 6? Hagan sus apuestas.

SL