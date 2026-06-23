Hantavirus: muere una mujer en Bariloche

La mujer que permanecía internada en terapia intensiva tras haber sido diagnosticada con hantavirus en San Carlos de Bariloche murió este lunes, según confirmó el Hospital Zonal Bariloche a través de un comunicado oficial.

La paciente era la esposa de un hombre que había contraído la enfermedad aproximadamente 45 días atrás y que ya había recibido el alta médica. En su momento, la mujer había cumplido el aislamiento preventivo obligatorio de 21 días establecido para contactos estrechos, sin presentar síntomas durante ese período.



Sin embargo, días después de finalizar la vigilancia epidemiológica, comenzó con un cuadro que inicialmente fue interpretado como una posible infección urinaria. Con el correr de las horas, presentó fiebre, dolores musculares intensos (mialgias) y tos, síntomas que llevaron a la activación de los protocolos sanitarios y a la realización de estudios que confirmaron el diagnóstico de hantavirus.

Rápido deterioro y fallecimiento



Desde el Hospital Zonal Bariloche informaron que la paciente permanecía internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y se encontraba bajo asistencia respiratoria mecánica. No obstante, pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico, sufrió un rápido deterioro de su estado de salud.

"El Hospital Zonal Bariloche lamenta informar el fallecimiento de la paciente femenina confirmada como caso de Hantavirus", señalaron desde la institución. Asimismo, indicaron que el deceso se produjo pese al trabajo del personal sanitario y al tratamiento intensivo que estaba recibiendo.

"Desde el equipo de salud acompañamos a la familia en este difícil momento", agregaron en el comunicado.

Paralelamente, el Área de Epidemiología del hospital y las autoridades sanitarias provinciales pusieron en marcha el protocolo de control de foco. Esto incluye el seguimiento de contactos estrechos, la evaluación de posibles cadenas de transmisión y la revisión de los movimientos recientes de la paciente.

El caso vuelve a poner en agenda la vigilancia sanitaria en la región andina, donde ya se habían registrado antecedentes de circulación del virus. Las autoridades reiteraron la importancia de la consulta médica temprana ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente en zonas rurales o con presencia de roedores.



Tras la confirmación del caso, el Área de Epidemiología del hospital y las autoridades sanitarias provinciales activaron el protocolo de control de foco, que incluye el seguimiento de contactos estrechos, la evaluación de posibles cadenas de transmisión y la investigación de los movimientos recientes de la paciente.



El fallecimiento vuelve a poner en agenda la vigilancia sanitaria en la región andina, donde existen antecedentes de circulación del virus. Las autoridades reiteraron la importancia de consultar de manera temprana ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, especialmente en zonas rurales o con presencia de roedores.