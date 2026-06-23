Yamila Arias fue premiada por su tesis sobre hongos y frutos nativos

Yamila Arias, quien se encuentra en la etapa final de su tesis doctoral, fue distinguida a nivel nacional por un proyecto que revaloriza los recursos forestales no madereros de la Patagonia. La investigación, que comenzó en 2022, busca transformar la manera en que consumimos productos locales mediante la innovación técnica.

El eje central del trabajo premiado es el uso del hongo comestible silvestre Cyttaria hariotii, conocido popularmente como "Llao Llao", como agente gelificante. "Lo que busqué hacer es usar el Llao Llao como un aditivo, como un gelificante natural en la preparación de mermeladas de bayas nativas, como el maqui y el calafate, sin el agregado de azúcar", explicó la investigadora.

Para Arias, este desarrollo es fundamental para la provincia de Chubut, ya que permite crear "un alimento con carácter identitario, mezclando fruta nativa con hongos comestibles". La becaria, cofinanciada por la provincia, destacó que el proceso experimental ya fue completado con éxito junto a sus directoras, Carolina Barrota-Bení y Silvina Andrés.

La postulación al premio del Rotary Club —que busca reconocer a jóvenes investigadores del país— fue una iniciativa propia de la científica, quien vio en el galardón una oportunidad de visibilizar el trabajo que desarrolla en el CIEFAP. "Muy contenta y muy agradecida por esta distinción, que no solamente es importante para mí, sino también para la institución, para el área donde trabajo y para la provincia", señaló.

El producto ya ha sido validado fuera del laboratorio. Durante la última edición de la Fiesta de Esquel, Arias presentó las mermeladas en un stand donde el público pudo degustarlas. "Hubo una muy buena respuesta por parte de la comunidad. Gustó muchísimo la de calafate con hongo; si bien las dos frutas son ricas, el calafate es el que viene posicionándose en el gusto popular", destacó.

Tras alcanzar este reconocimiento, la investigadora se encuentra abocada a la escritura final de su tesis doctoral, la cual será presentada en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Con el desarrollo experimental ya concluido, Arias proyecta la defensa de su tesis para el año próximo, marcando un hito en la investigación de alimentos con valor agregado en nuestra región.