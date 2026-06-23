-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 23 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Esquel
23 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Concejo Deliberante busca poner fin al convenio de residuos con Trevelin

El presidente del cuerpo legislativo, Rubén Álvarez, anunció que en la sesión del viernes se tratará la finalización del convenio marco que regula el uso de la planta de residuos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La octava sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel tendrá lugar este viernes a las 9:30 en el Centro Cultural Melipal. Uno de los puntos centrales del orden del día será la finalización del convenio marco de residuos que vincula a Esquel con Trevelin desde hace 18 años.

 

Rubén Álvarez explicó que el acuerdo original no logró cumplir con sus objetivos de manejo diario. "Lo que hacemos es poner un fin a este convenio que indudablemente fracasó", sentenció, argumentando que esto permitirá que los ejecutivos se sienten a negociar un nuevo acuerdo que contemple las condiciones operativas reales y las inversiones necesarias para el funcionamiento de la planta.

 

El titular del Concejo fue contundente respecto a la falta de participación económica de la gestión municipal de Trevelin frente a la crisis de la planta. "Esquel está haciendo una inversión millonaria, se colapsó el módulo 1, está invirtiendo en el módulo 2 y debe sanear el módulo 1", detalló. Álvarez señaló que, mientras el municipio de Esquel afronta en soledad los costos operativos, las demandas judiciales y los reclamos de la comunidad Nahuelpan, la gestión vecina "se hace la distraída".

 

Además, recordó que existe una deuda corriente judicializada, a pesar de que los vecinos de Trevelin abonan mensualmente la tasa correspondiente por el servicio.

 

Una vez que el proyecto se convierta en ordenanza tras la sesión en el Melipal, se abrirá un plazo de 45 días para que los ejecutivos municipales dialoguen. "Si la voluntad de Trevelin es no traer más residuos a la planta, tendrán que ver de qué manera arman su infraestructura para depositar los residuos en su ejido", advirtió el funcionario.

 

Finalmente, Álvarez hizo un llamado a los concejales a priorizar los intereses de los esquelenses por encima de cualquier alineación política: "Creo que la prioridad de un concejal de Esquel es defender los intereses de los vecinos de Esquel".

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Fenómeno paranormal en Trevelin? avistan extrañas luces sobre Cerro La Monja
2
 Tragedia y conmoción por la muerte de una persona tras la caída de un árbol
3
 Tenía 26 años y murió aplastado por un árbol: Qué se sabe sobre la trágica muerte del joven
4
 El Team Pérez llevó adelante una jornada de exámenes de graduación
5
 Esquel se tiñó de celeste y blanco
1
 Anunciaron el regreso del Cine Auditorio Municipal
2
 Tenía 26 años y murió aplastado por un árbol: Qué se sabe sobre la trágica muerte del joven
3
 El Concejo Deliberante busca poner fin al convenio de residuos con Trevelin
4
 Juicio por jurados en Esquel: comienza el debate por un grave caso de violencia de género
5
 Yamila Arias fue premiada por su tesis sobre hongos y frutos nativos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -