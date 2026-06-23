El Concejo Deliberante busca poner fin al convenio de residuos con Trevelin

La octava sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Esquel tendrá lugar este viernes a las 9:30 en el Centro Cultural Melipal. Uno de los puntos centrales del orden del día será la finalización del convenio marco de residuos que vincula a Esquel con Trevelin desde hace 18 años.

Rubén Álvarez explicó que el acuerdo original no logró cumplir con sus objetivos de manejo diario. "Lo que hacemos es poner un fin a este convenio que indudablemente fracasó", sentenció, argumentando que esto permitirá que los ejecutivos se sienten a negociar un nuevo acuerdo que contemple las condiciones operativas reales y las inversiones necesarias para el funcionamiento de la planta.

El titular del Concejo fue contundente respecto a la falta de participación económica de la gestión municipal de Trevelin frente a la crisis de la planta. "Esquel está haciendo una inversión millonaria, se colapsó el módulo 1, está invirtiendo en el módulo 2 y debe sanear el módulo 1", detalló. Álvarez señaló que, mientras el municipio de Esquel afronta en soledad los costos operativos, las demandas judiciales y los reclamos de la comunidad Nahuelpan, la gestión vecina "se hace la distraída".

Además, recordó que existe una deuda corriente judicializada, a pesar de que los vecinos de Trevelin abonan mensualmente la tasa correspondiente por el servicio.

Una vez que el proyecto se convierta en ordenanza tras la sesión en el Melipal, se abrirá un plazo de 45 días para que los ejecutivos municipales dialoguen. "Si la voluntad de Trevelin es no traer más residuos a la planta, tendrán que ver de qué manera arman su infraestructura para depositar los residuos en su ejido", advirtió el funcionario.

Finalmente, Álvarez hizo un llamado a los concejales a priorizar los intereses de los esquelenses por encima de cualquier alineación política: "Creo que la prioridad de un concejal de Esquel es defender los intereses de los vecinos de Esquel".