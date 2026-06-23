Esquel: frío intenso, viento y probabilidad de nieve para este martes

Para este martes 23 de junio de 2026, el reporte meteorológico anticipa condiciones variables que requerirán atención por parte de los vecinos. La jornada comenzará con un cielo mayormente nublado durante la madrugada, registrando una temperatura de 1°C y vientos del sector sudoeste con velocidades de 13 a 22 km/h.

El frío, protagonista de la mañana

Al avanzar las primeras horas del día, se espera un descenso térmico significativo, alcanzando una mínima de -3°C durante la mañana. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, acompañado por vientos del sector oeste que se mantendrán en el rango de los 13 a 22 km/h.

Tarde ventosa y desmejora nocturna

Durante la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado, logrando una temperatura máxima de 8°C. Este será el tramo más ventoso del día, con vientos del oeste que alcanzarán intensidades de entre 23 y 31 km/h.

Finalmente, hacia la noche, la situación climática presentará una desmejora, con una probabilidad de precipitaciones —entre lluvias y nevadas— que oscilará entre el 10% y el 40%. En ese momento, la temperatura será de 4°C y el viento rotará hacia el norte, disminuyendo su intensidad a un rango de 7 a 12 km/h.