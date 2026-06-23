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23 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Vialidad Nacional refuerza el operativo invernal en rutas de la cordillera chubutense

Personal de Vialidad Nacional continúa con la distribución de sal sobre la calzada para mejorar las condiciones de circulación. Recomiendan extremar las precauciones al conducir. 
Por Redacción Red43

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En el marco del Plan Invernal 2026, Vialidad Nacional informó que permanecen habilitados los tramos de la Ruta Nacional 259 entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y Esquel, y el corredor que une Esquel con Trevelin.

 

Según el parte emitido este martes 23 de junio a las 8 de la mañana, en el tramo Empalme RN 40–Esquel la calzada se encuentra en condiciones normales, aunque húmeda en sectores debido al riego con sal realizado como medida preventiva ante las bajas temperaturas. Las banquinas presentan estado normal, mientras que se registra presencia de viento y animales sueltos en la zona.

 

Por su parte, en el trayecto Esquel–Trevelin la calzada permanece húmeda por la aplicación de sal en distintos sectores, mientras que las banquinas presentan humedad y barro en algunos puntos. Equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando en la distribución de sal sobre la ruta para garantizar condiciones seguras de transitabilidad.

 

Desde el organismo nacional solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar las velocidades máximas permitidas y mantenerse informados sobre el estado actualizado de las rutas antes de emprender cualquier viaje en https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

 

 

 

R.G

 

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