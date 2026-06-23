Mañana fría, tarde fresca y un ojo puesto en la noche

La primera semana completa del invierno continúa con condiciones típicas de la estación en la Comarca Andina. El martes estará marcado por el frío, la presencia de nubes durante buena parte del día y una posible llegada de precipitaciones hacia las últimas horas.

Después de un lunes estable y de escasa amplitud térmica, el tiempo mantiene una tendencia similar, aunque con algunas señales de cambio para el cierre de la jornada.

Mañana fría para arrancar el día

Las primeras horas encuentran a la Comarca Andina con temperaturas cercanas a los 1° y 2°, un escenario que favorece la presencia de heladas.

El viento será débil a moderado del oeste y no tendrá un papel importante durante la mañana. La sensación seguirá siendo invernal, especialmente antes del mediodía.

La nubosidad irá ganando presencia con el correr de las horas, aunque todavía se mantendrán algunos momentos con aperturas parciales.

La tarde tendrá poco cambio en la temperatura

Durante la tarde los registros alcanzarán valores cercanos a los 8°, que será la máxima prevista para la jornada.

El ambiente continuará fresco y con abundante nubosidad. No se esperan precipitaciones durante las horas centrales del día, por lo que las actividades habituales podrán desarrollarse sin mayores inconvenientes.

El viento mantendrá velocidades moderadas, con algunas ráfagas que podrían acercarse a los 30 km/h durante la segunda mitad de la tarde.

La atención se traslada a la noche

Las mayores novedades aparecen hacia el final del martes. Con el descenso de la temperatura y el aumento de la cobertura nubosa, surgen probabilidades de precipitaciones durante la noche.

En los sectores más elevados de la cordillera podrían registrarse nevadas débiles, mientras que en las zonas bajas no se descartan lluvias aisladas o una combinación de lluvia y nieve en forma muy localizada.

Por el momento no se observan acumulaciones importantes ni fenómenos que generen complicaciones generalizadas, pero sí un escenario para seguir de cerca en las próximas actualizaciones.

Cómo sigue la semana

Más allá de estas posibles precipitaciones nocturnas, el patrón predominante continúa siendo invernal: mañanas frías, máximas moderadas para la época y una presencia constante de nubosidad.

La Comarca Andina transita así sus primeros días completos de invierno con un tiempo que invita a las estufas encendidas, el mate cerca y la atención puesta en las montañas, donde las condiciones podrían volver a dejar algo de nieve.

O.P.