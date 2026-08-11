El Parque Nacional Los Alerces avanza en la preparación del Relevamiento de Poblaciones 2026

El Programa Pobladores de la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, en conjunto con personal de la Dirección Regional Patagonia Norte, desarrolló este martes una jornada de capacitación destinada al personal del Cuerpo de Guardaparques que participará en las tareas de campo correspondientes al Relevamiento de Poblaciones 2026.

La actividad tuvo como objetivo avanzar en la implementación de este relevamiento, que permitirá actualizar y sistematizar la información sobre las familias y poblaciones que habitan el área protegida.

Durante la jornada se abordaron los objetivos y la importancia institucional del relevamiento, la normativa vigente vinculada al trabajo con las poblaciones y la metodología prevista para la recolección de información. Asimismo, se trabajó sobre el rol del personal que realizará las entrevistas y la correcta utilización del instructivo y de las planillas destinadas al registro de los datos.

El relevamiento permitirá contar con información precisa, actualizada y sistematizada sobre las familias que habitan en jurisdicción del área protegida, incluyendo su composición, condiciones habitacionales, infraestructura y servicios, actividades productivas, modalidades de ocupación y uso del territorio, caminos de acceso y otros aspectos relevantes para la gestión. Esta actualización contribuirá a conformar un diagnóstico integral que permita planificar y orientar las acciones vinculadas con las poblaciones del Parque.

Esta información constituirá una herramienta para fortalecer la planificación y la toma de decisiones del Parque Nacional Los Alerces, promoviendo una gestión más cercana al territorio y un trabajo conjunto con las familias que habitan el área protegida, en el marco de los objetivos de conservación y gestión institucional.

La capacitación constituye la primera etapa del proceso. Posteriormente, se coordinarán las visitas con las poblaciones y, una vez dadas las condiciones para avanzar con las tareas de campo, el personal capacitado realizará el relevamiento en territorio. Finalmente, la información obtenida será sistematizada para conformar una base de datos actualizada y elaborar el informe correspondiente.

R.G