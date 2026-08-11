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Por Redacción Red43

Refuerzan los controles para combatir la pesca furtiva en la región

Pablo Buono destacó los operativos en distintos ambientes y pidió a la población no comprar truchas cuyo origen legal no pueda comprobarse. También resaltó el trabajo educativo para cuidar el recurso.
Por Redacción Red43

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Con el cierre de la temporada de pesca deportiva, la Dirección de Pesca Continental reforzó los controles en distintos ambientes de la región y comenzó a trabajar en nuevas tareas de reproducción de truchas.

 

El director de Pesca Continental, Pablo Buono, explicó que durante este período se intensifica el trabajo del organismo. “Termina la temporada y empezamos con un trabajo fuerte nosotros, no solamente con el control, sino también con el trabajo que hacemos en el área técnica”, señaló.

 

En los próximos días, el organismo realizará una campaña en Laguna Larga para capturar truchas marrones reproductoras y avanzar con su reproducción artificial para obtener posteriormente alevines en la Estación de Piscicultura Arroyo Bagillt.

 

Además, se reforzaron los controles en sectores como Laguna Willimanco, Lago Rosario, Laguna Larga y el Río Futaleufú. 

 

Buono también se refirió a la pesca furtiva destinada a la comercialización de truchas y destacó la importancia de conservar el recurso para sostener la actividad turística.

 

“Creemos que esa trucha en el agua genera mucha más riqueza en la región”, sostuvo, y pidió a la población no comprar ejemplares cuyo origen legal no pueda comprobarse.

 

“Nosotros le pedimos a la población que se abstenga de comprar truchas cuando no saben si el origen es legal u oficial”, remarcó.

 

Por último, destacó el trabajo educativo que realizan desde Pesca Continental en escuelas y la importancia de generar conciencia sobre el cuidado del recurso.

 

“Creo que hemos logrado más cambios con los programas educativos que andar sancionando a los que van a pescar furtivamente”, concluyó.

 

 

 

R.G

 

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