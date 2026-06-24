Educación amplió el plazo para integrar la Comisión Evaluadora 2026

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa que se extiende hasta el miércoles 8 de julio inclusive el plazo de preinscripción para integrar la Comisión Evaluadora de Proyectos Especiales, Innovación y Formación Docente Continua correspondiente al ciclo lectivo 2026.

La medida, impulsada a través de la Subsecretaría de Instituciones Educativas y la Dirección General de Educación Superior, se enmarca en la segunda convocatoria abierta para la conformación de este cuerpo de especialistas y tiene como objetivo ampliar la participación de profesionales en los procesos de evaluación de iniciativas pedagógicas que se desarrollan en la provincia.

Mayor reconocimiento

Atendiendo al creciente volumen de proyectos presentados en las distintas convocatorias, la Dirección General de Educación Superior dispuso un incremento en el reconocimiento otorgado a quienes integren la Comisión Evaluadora.

En este sentido, se estableció una valoración de 0,15 puntos de puntaje docente por período de convocatoria para los evaluadores que cumplan con la cantidad de proyectos asignados, fijándose un mínimo de 20 y un máximo de 25 proyectos por instancia.

Asimismo, quienes participen en las dos convocatorias previstas durante el presente ciclo lectivo podrán alcanzar un total de 0,30 puntos de puntaje docente. Dicho reconocimiento será certificado oficialmente por el Ministerio de Educación y tendrá validez ante las Juntas de Clasificación Docente de los niveles Inicial y Primario, y Secundario.

Desde la cartera educativa destacaron que esta medida busca reconocer el compromiso y el aporte de docentes y profesionales que colaboran con los procesos de evaluación pedagógica, promoviendo además una mayor participación de especialistas en el fortalecimiento de las políticas educativas provinciales.

Requisitos y documentación para la inscripción

La conformación de la Comisión Evaluadora se encuentra regulada por la Resolución Ministerial N.º 93/2026, que establece una convocatoria abierta para la selección de sus integrantes. Los perfiles serán considerados en función de su formación académica, trayectoria profesional y pertinencia disciplinar respecto de las propuestas a evaluar.

La labor de la comisión resulta fundamental para garantizar procesos de evaluación rigurosos, transparentes y fundamentados, en concordancia con los objetivos de mejora continua del sistema educativo provincial y con los lineamientos estratégicos definidos anualmente por la Dirección General de Educación Superior.

En este marco, la convocatoria también busca poner en valor los saberes, experiencias y trayectorias construidas por docentes y profesionales de la educación a lo largo de su recorrido laboral. La participación en la comisión constituye una instancia de intercambio y fortalecimiento profesional, donde las miradas surgidas de la práctica cotidiana se convierten en un aporte fundamental para enriquecer los criterios de evaluación, identificar necesidades formativas y acompañar el desarrollo de propuestas que respondan a los desafíos actuales del sistema educativo.

Por último, es importante remarcar que antes de realizar la preinscripción, los interesados deberán consultar la Resolución N.º 93/2026, especialmente los artículos 7°, 12°, 13° y 14°, junto con los anexos I, III, IV, V y X, donde se detallan los requisitos, criterios y alcances de la convocatoria, disponibles desde la página web oficial del Ministerio de Educación: www.chubut.edu.ar/formacion.

R.G