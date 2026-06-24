Esquel y Futaleufú afianzan vínculos para trabajar en la protección ambiental

La Dirección Técnica Ambiental de la Municipalidad de Esquel participó de la Expo Ambiente realizada el pasado 20 de junio en la localidad de Futaleufú, Chile, donde compartió experiencias de gestión ambiental y avanzó en la construcción de vínculos de cooperación con organismos e instituciones del país vecino.

La participación se concretó a partir de una invitación realizada por Eduardo Enrique Peña Münzenmayer, Jefe de Medio Ambiente de la Municipalidad de Futaleufú, y permitió al equipo técnico municipal intercambiar conocimientos y generar nuevos espacios de articulación con referentes ambientales e institucionales de la región.

Durante la jornada, representantes de la Municipalidad de Esquel mantuvieron un encuentro con el alcalde de Futaleufú, Fernando Grandón, con quien dialogaron sobre posibles líneas de trabajo conjunto e iniciativas de interés común vinculadas a la gestión ambiental, la conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de las comunidades patagónicas a ambos lados de la cordillera.

Asimismo, se desarrollaron reuniones con integrantes de la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), en las que se abordaron temáticas relacionadas con la conservación del bosque patagónico y las estrategias de prevención y manejo de incendios forestales, una problemática de gran importancia para ambos territorios.

En el marco de la exposición también se llevó adelante un enriquecedor intercambio con María Eliana Chaparro, representante de la Alianza “Comunidades Portal de las Áreas Protegidas de la Patagonia Chilena”, quien hizo entrega del libro “Estrategia Marco de Comunidades Portal”. Este material constituye una valiosa herramienta para continuar impulsando iniciativas de desarrollo local vinculadas a la conservación ambiental y la creación de nuevas áreas protegidas en conjunto con las comunidades.

Desde la Dirección Técnica Ambiental destacaron y agradecieron especialmente la posibilidad de conocer el trabajo que desarrollan las comunidades chilenas en torno a la protección de sus entornos naturales y la gestión sostenible del territorio.

Finalmente, desde la Municipalidad de Esquel agradecieron la invitación y la hospitalidad de la Municipalidad de Futaleufú, así como la predisposición de todas las instituciones participantes, remarcando la importancia de seguir fortaleciendo los lazos de colaboración, intercambio de experiencias y trabajo conjunto entre comunidades hermanas de la Patagonia.

R.G