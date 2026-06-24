La Cooperativa 16 de Octubre anuncia un corte programado de energía en zonas rurales de Trevelin

Con el propósito de optimizar la prestación del servicio y garantizar la seguridad de la infraestructura, personal técnico de la Cooperativa llevará a cabo trabajos programados sobre las líneas aéreas de media tensión. Según precisó la entidad, esta intervención requerirá de una interrupción del suministro eléctrico que se extenderá durante una hora, comenzando a las 10:00 y finalizando a las 11:00.

El corte afectará a una amplia zona periférica y rural de la localidad, incluyendo a la Zona de Chacras, Alto Río Corintos y la zona de Horizonte. Asimismo, la medida impactará sobre la Ruta 259, desde el cruce con la Ruta 17 hasta el Paso Fronterizo, extendiéndose también al Barrio Malvinas y a los pobladores de los parajes Sierra Colorada y Lago Rosario.

Desde la Cooperativa 16 de Octubre solicitaron a los usuarios de las áreas mencionadas que tomen los recaudos necesarios para mitigar los inconvenientes propios de la falta de energía durante ese lapso de tiempo, recordando que, en caso de concluir las tareas de forma anticipada, el servicio será normalizado de manera inmediata sin previo aviso.