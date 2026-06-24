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24 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

El invierno avanza con frío, viento y posibles nevadas tempranas

El miércoles llega con frío, viento y probabilidad de precipitaciones durante las primeras horas del día en la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

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La primera semana completa del invierno avanza sin grandes cambios en la Comarca Andina. El miércoles volverá a estar dominado por las bajas temperaturas, el viento y un cielo mayormente cubierto durante buena parte de la jornada.

 

Después de varios días con mañanas muy frías y tardes que apenas logran despegar del frío, el panorama mantiene la misma lógica: abrigo desde temprano y pocas chances de guardar la campera durante el día.

 

Una mañana para mirar las montañas

Las primeras horas del miércoles arrancan con temperaturas cercanas a los 2° y con probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas.

 

 

En los sectores más altos de la cordillera no se descartan nevadas durante la madrugada y las primeras horas del día, mientras que en las zonas bajas podrían registrarse algunas gotas dispersas sin acumulaciones importantes.

 

La isoterma se mantiene relativamente baja para la época, favoreciendo la permanencia de nieve en sectores elevados.

 

El viento será protagonista

Otro de los elementos a tener en cuenta será el viento del oeste y sudoeste, que durante la mañana y parte de la tarde soplará con intensidad moderada y ráfagas que podrían acercarse a los 60 km/h en algunos momentos.

 

 

Más allá de esos períodos ventosos, no se esperan situaciones que generen complicaciones generalizadas en la Comarca Andina.

 

Una tarde con pocos cambios

Con el correr de las horas las precipitaciones tenderán a desaparecer y las temperaturas alcanzarán valores cercanos a los 8°, que será el valor más alto de la jornada.

 

El cielo continuará con abundante nubosidad y el ambiente seguirá teniendo características plenamente invernales.

 

 

Hacia la noche el viento perderá intensidad y los registros volverán a ubicarse cerca de los 4°, preparando nuevamente el escenario para otra mañana fría el jueves.

 

 

O.P.

 

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