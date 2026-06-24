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24 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Recuperan una vivienda en Sarmiento y la entregan a una familia que esperaba desde 2004

Ante la creciente cantidad de casos de ocupación irregular, el IPV continúa trabajando para garantizar la función social de las unidades y respetar a quienes se encuentren en lista de espera.  
Por Redacción Red43

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Con el objeto de promover la igualdad en el acceso a un techo propio y mantener el seguimiento efectivo de los programas habitacionales en todo el territorio; el Gobierno del Chubut, a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), avanza de manera sostenida en la recuperación y reasignación de unidades que no cumplen con su destino original.

 

En esta oportunidad, las acciones fueron llevadas adelante por el organismo en la localidad de Sarmiento, con la finalidad de garantizar la función social de las unidades y respetar a quienes se encuentren en lista de espera y con la documentación al día. 

 

Con intervención de la Policía de Sarmiento y la Fiscalía, la vivienda recuperada fue reasignada a una familia inscripta en el Registro Permanente desde el año 2004 y con 260 puntos, el más alto de la localidad. La misma está compuesta por un matrimonio con 3 hijos, dos de los cuales presentan distintas discapacidades.

 

 

 

Obligaciones y compromisos

 

Frente a la creciente cantidad de casos de ocupación irregular, desde el IPV se recuerda que las viviendas están destinadas exclusivamente para uso familiar y único. Informa además que está terminantemente prohibida la instalación de comercios en estas viviendas, así como el préstamo y la realización de alquileres temporales, a menos que la propiedad este completamente cancelada. 

 

Por último, el organismo notifica que se reserva dejar sin efecto y rescindir la Tenencia Precaria de la vivienda si el adjudicatario no cumple con las obligaciones y compromisos.

 

 

 

R.G

 

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