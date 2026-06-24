Furor por la selección: se dispararon un 300 por ciento las demandas para viajar a Miami

El pasaje de la Selección Argentina a los dieciseisavos de final del Mundial como líder de su zona provocó una reacción inmediata en el mercado turístico local. Según datos de la plataforma Despegar, las búsquedas para viajar a Miami de cara al compromiso del próximo 3 de julio registraron un incremento del 300% apenas se consolidó la posición del equipo de Lionel Scaloni en la fase de grupos.

Este comportamiento replica una tendencia habitual en el público argentino ante los torneos internacionales, aunque los operadores del sector destacan la inmediatez con la que se concretan las transacciones a pocos días del evento. Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, analizó este escenario: “El avance de la Selección vuelve a demostrar cómo el fútbol y los viajes se potencian mutuamente. Esto refleja el interés de miles de argentinos que sueñan con acompañar al equipo en las etapas más importantes del torneo”.

Por su parte, desde la agencia Modo Vuela señalaron que el movimiento de los hinchas comenzó a perfilarse desde los primeros encuentros del certamen en los Estados Unidos. Gonzalo Velázquez, director de la firma, detalló que las consultas se incrementaron luego de las dos primeras presentaciones, describiendo la situación como un "efecto Messi" que se concentró especialmente en los partidos correspondientes a las instancias de 16avos y octavos de final.

La demanda abarca tanto la búsqueda de servicios individuales como de paquetes cerrados. En el caso de Modo Vuela, la propuesta estructurada para el encuentro en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens —que incluyó tres noches de hotel en la zona de Hallandale Beach, aéreos, traslados y el ticket Categoría 3 para el estadio— se comercializó con una tarifa base de USD 4.990 por persona en habitación doble, agotando los cupos disponibles de forma ágil.

Como contrapartida, las alternativas que no contemplan los ingresos a la cancha se presentan como la opción elegida por quienes buscan presupuestos más acotados o ya disponen de entradas. En este segmento, Despegar mantiene opciones para estadías de siete noches en Miami, con vuelos con escala y hospedaje, que parten desde los $2.381.445 por persona en hoteles de tres estrellas, y alcanzan los $2.431.665 en establecimientos de cuatro estrellas.

La confirmación del calendario determinó que, tras el paso del seleccionado por el AT&T Stadium de Dallas, el búnker nacional se traslade a Florida. El estadio de los Miami Dolphins, con un aforo para más de 65.000 espectadores y un techo perimetral que cubre los sectores de plateas, será el escenario donde la Albiceleste buscará continuar su camino en la Copa del Mundo ante un marco regulado por la alta concurrencia de seguidores que viajarán desde Buenos Aires y distintas provincias del país.