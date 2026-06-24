Esquel ofrece un taller gratuito para aprender técnicas de poda de frutales

La Municipalidad de Esquel invita a la comunidad a participar del Taller de Poda de Frutales, una propuesta gratuita destinada a quienes deseen adquirir conocimientos y técnicas para el cuidado y mantenimiento de árboles frutales.

La actividad se desarrollará el sábado 27 de junio, de 10:30 a 13:30 horas, y estará a cargo de profesionales del INTA, quienes compartirán herramientas prácticas para mejorar la salud y productividad de los ejemplares.

Desde la organización informaron que los cupos son limitados a 20 participantes, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación a través del código QR dispuesto para tal fin.

Además, se solicita a los asistentes concurrir con guantes, tijera de poda y abrigo, ya que la capacitación se llevará a cabo al aire libre.

La iniciativa busca promover el aprendizaje de técnicas de poda adecuadas y fomentar el cuidado de los frutales en hogares y espacios productivos de la región.

R.G