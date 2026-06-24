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Por Redacción Red43

Esquel ofrece un taller gratuito para aprender técnicas de poda de frutales

La capacitación estará a cargo de especialistas del INTA y se realizará el 27 de junio. Los cupos son limitados y la inscripción se realiza mediante código QR.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel invita a la comunidad a participar del Taller de Poda de Frutales, una propuesta gratuita destinada a quienes deseen adquirir conocimientos y técnicas para el cuidado y mantenimiento de árboles frutales.

 

La actividad se desarrollará el sábado 27 de junio, de 10:30 a 13:30 horas, y estará a cargo de profesionales del INTA, quienes compartirán herramientas prácticas para mejorar la salud y productividad de los ejemplares.

 

 

 

Desde la organización informaron que los cupos son limitados a 20 participantes, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación a través del código QR dispuesto para tal fin.

 

Además, se solicita a los asistentes concurrir con guantes, tijera de poda y abrigo, ya que la capacitación se llevará a cabo al aire libre.

 

La iniciativa busca promover el aprendizaje de técnicas de poda adecuadas y fomentar el cuidado de los frutales en hogares y espacios productivos de la región.

 

 

 

 

R.G

 

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