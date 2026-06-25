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Por Redacción Red43

El CAPS de Valle Chico responde a la demanda ante el crecimiento de la población

La coordinadora del centro de salud, Dra. Estefanía Bodnar, detalló los horarios de atención diaria, el rol de la medicina general y el sistema de turnos presenciales y digitales para los vecinos.
Por Redacción Red43

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El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Valle Chico continúa consolidando su atención en la comunidad de Esquel. Con más de tres años de funcionamiento, la institución incrementó recientemente sus días de cobertura para dar respuesta al constante crecimiento poblacional de la zona.

 

La Dra. María Estefanía Bodnar, coordinadora del CAPS, detalló el funcionamiento del centro de salud, los profesionales disponibles y el moderno sistema de turnos que implementaron para facilitar el acceso a los vecinos.

 

Días y horarios de atención

 

El centro de salud abre sus puertas de lunes a viernes en los siguientes horarios:

 

  • Lunes, miércoles y viernes: de 8:00 a 14:00 horas.

     

  • Martes y jueves: de 9:30 a 15:30 horas.

     

El rol del Médico Generalista: respuestas locales a problemas comunes

 

El equipo médico principal está integrado por los doctores María Estefanía Bodnar (quien atiende lunes, miércoles y viernes) y Lucas Moreira (a cargo de los días martes y jueves). A ellos se suman los servicios de pediatría (los días viernes), nutrición, enfermería, trabajo comunitario y administración.

 

La Dra. Bodnar destacó la importancia de la medicina general en los centros de salud de los barrios, una especialidad que muchas veces se confunde con la clínica médica tradicional. "El médico general no solo hace clínica, sino que tiene formación en ginecología, obstetricia y pediatría. Esto permite que gran parte de la demanda de los problemas más básicos, comunes o prevalentes se puedan absorber directamente en el CAPS", explicó.

 

De esta manera, el centro de salud se encuentra totalmente capacitado para realizar:

 

  • Controles de enfermedades crónicas (como diabetes e hipertensión).

     

  • Controles de salud general y de niño sano.

     

  • Seguimiento integral de embarazos.

     

  • Controles ginecológicos, incluyendo la realización de PAP y la solicitud de estudios complementarios como mamografías o ecografías.

     

En caso de que el paciente requiera un estudio de mayor complejidad (como una colonoscopía) o una evaluación específica, el equipo del CAPS realiza la interconsulta y derivación correspondiente hacia especialistas como cardiólogos o gastroenterólogos, resolviendo todo lo previo en el propio barrio.

 

Turnos presenciales y por WhatsApp

 

A diferencia de otros centros de la ciudad, el CAPS de Valle Chico incorporó una herramienta digital para agilizar la atención. Los turnos se pueden solicitar de manera presencial o a través de WhatsApp, modalidad en la que se habilitan los cupos a partir de las 8:00 de la mañana para ser atendidos el mismo día.

 

Finalmente, la coordinadora aclaró que, si bien la prioridad de atención la tienen las familias que residen en Valle Chico, el centro de salud no le niega el turno a ningún habitante de Esquel que se acerque a consultar debido a la demanda general del sistema sanitario local.

 

T.B

 

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